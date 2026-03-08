كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي الإعلام الحربي ينشر: الحق المشروع

إعلام العدو يعترف بمقتل جندييْن
إعلام العدو يعترف بمقتل جندييْن "اسرائيلييْن" جنوب لبنان

2026-03-08 15:27
أكدت القناة 15 "الاسرائيلية" مقتل جنديين من جيش الاحتلال الليلة في جنوب لبنان نتيجة إصابة جرافة D9 بصاروخ مضاد للدروع.

وبحسب القناة، خلال الليل، علقت قوة هندسية من الكتيبة 601 كانت على متن مركبة بوما في منطقة الجليل الأعلى. تم إرسال قوة إنقاذ إلى المكان مع جرافتين من نوع D9 وبدأت عمليات إنقاذ المركبة.

وأشارت القناة الى أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه إحدى جرافات D9 التي كانت تعمل في المنطقة، ما أدى إلى إصابة الجنديين بجروح حرجة. تم نقلهما بواسطة مروحية إلى المستشفى، لكن أُعلن عن مقتلهما بعد بضع دقائق. الصاروخ أصاب خزان الوقود بشكل مباشر.

وتُعد هذه الحادثة الرابعة خلال الأيام الأخيرة التي يتم فيها إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو القوات، ما تسبب بأضرار وإصابات، وفق القناة.

وقد أُصيب جنديان بجروح خطيرة ومتوسطة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو القوات في منطقة الجليل الغربي في جنوب لبنان.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله الكيان الصهيوني الجنوب
