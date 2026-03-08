في مشهدٍ مهيب يفيض زفت مدينة بعلبك وأهلها كوكبة من شهدائها الذين ارتقوا جراء الغارة الإسرائيلية الغادرة التي استهدفت منزلهم في بلدة شمصطار.

بقلوب مؤمنة ونفوس أبية، شيعت الحشود الغفيرة "عائلة الشهيد المجاهد الدكتور مصطفى أحمد الزين وزوجته الشهيدة الحاجة منى غصن وأبناءه الشهداء الأطفال: أحمد، مهدي، أمير، وزينب مصطفى الزين.

انطلق موكب التشييع الشعبي وسط أجواء من الحزن الممزوج بالفخر، حيث حُملت النعوش الطاهرة على أكتاف المحبين الذين جابوا بها شوارع المدينة وصولاً إلى "جنة الشهداء" في بعلبك. وهناك، أقيمت الصلاة على الجثامين الطاهرة بإمامة السيد علي مرتضى، قبل أن يواروا الثرى في مأواهم الأخير، معاهدين الشهداء على الاستمرار في نهج المقاومة والثبات بوجه العدوان.

