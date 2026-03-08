كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

عراقجي: تواصل مستمر مع الرياض وإيران لا تعتبر جيرانها خصومًا
إيران

عراقجي: تواصل مستمر مع الرياض وإيران لا تعتبر جيرانها خصومًا

2026-03-08 21:24
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد الأنباء التي تحدثت عن وساطة سعودية لتهدئة التوتر، أن إيران "تلقّن المعتدي درسًا قاسيًا"، مشددًا على أن "طهران تعدُّ دول المنطقة أصدقاء لها رغم الحرب المفروضة".

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن عراقجي قوله في تصريح صحفي: "أنا ونظيري السعودي على اتّصال دائم"، مضيفًا: "اتصالاتنا مستمرة، ونأمل أن يلتزم الأشقاء السعوديون باتفاق بكين". 

وأضاف: "أكدت لنا السلطات السعودية التزامها التام بعدم السماح باستخدام أراضيها ومياهها ومجالها الجوي ضدّ إيران".

وحمّل عراقجي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مسؤولية التصعيد، إذ إن الجانبان قد عرّضا المنطقة بأسرها للخطر. وشدد كذلك على أن إيران لا ترى في جيرانها خصومًا، بل تعدُّهم أصدقاء، مؤكدًا أن وجود القواعد الأميركية في المنطقة لم يجلب سوى انعدام الأمن.

وختم الوزير عراقجي بالقول إن: هذه الحرب فُرضت على المنطقة، لكننا نلقّن المعتدي درسًا قاسيًا.

عباس عراقجي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
