بارك المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة "الفعل البطولي لمجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان من خلال التصدي للقوات الصهيونية المعتدية وتكبيدها خسائر فادحة، وكذلك ضرب أهداف نوعية في عمق الكيان"، مؤكدًا دعم كتائب القسام للمقاومين وهم يمارسون حقهم في الدفاع عن أرضهم وسيادة وطنهم في مواجهة العدوان الذي لم يتوقف لحظة واحدة.

وأضاف، أن القسام تترحم على شهداء لبنان وترجو الشفاء العاجل لجرحاه والسلامة لجميع أبنائه، مستذكرًا في هذا السياق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وقراره الأخلاقي والجريء بالوقوف إلى جانب غزة وأهلها، وقدم روحه مع عدد كبير من إخوانه على طريق القدس".

ودعا أبو عبيدة شعوب الأمة إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في وجه مخططات العدو الصهيوني ونواياه المبيتة لتوسيع العدوان ليطاول المزيد من البلدان العربية والإسلامية ، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" لم تعد تخفي أطماعها بإقامة ما تسميه" إسرائيل الكبرى".

