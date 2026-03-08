عقد النائب جهاد الصمد اجتماعًا في منزله في بلدة بخعون ـ الضنية، حضره رئيس وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة، جرى خلاله البحث في قضية الوافدين إلى البلدة من المناطق التي تتعرّض للاعتداءات "الإسرائيلية"، وسبل وآليات مساعدتهم وتأمين الحاجيات الضرورية لهم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئات وجمعيات خيرية.

وأكد الصمد خلال الاجتماع "ضرورة الحفاظ على الصورة النمطية التاريخية الإيجابية عن بخعون والمنطقة في مساعدة المحتاج وإغاثة الملهوف، باعتبار ذلك واجباً دينياً وأخلاقياً وإنسانيًا ووطنيًا، والقيام بما يتوجب تجاه الوافدين الذين نعتبرهم ضيوفًا، على أمل أن يعودوا آمنين إلى منازلهم ومناطقهم في أقرب وقت".

وأشار الصمد إلى "ضرورة التنسيق والتواصل بهذا الخصوص مع كلّ من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والهيئة العليا للإغاثة ومحافظ الشمال وقائمقام قضاء المنية ـ الضنية والصليب الأحمر اللبناني وكاريتاس وغيرها من الجهات والجمعيات، لكي تقوم بتقديم المعونات والمساعدات الضرورية للوافدين من فرش وأغطية وحصص غذائية وعناية طبية وأدوية، وألا يقتصر تقديم المساعدات على الوافدين المقيمين في مراكز الإيواء فقط، بل أن تشمل كلّ الوافدين المحتاجين سواء المقيمين في مراكز الإيواء أو في البيوت التي يستأجرونها من أموالهم الخاصة".

ونوّه الصمد بدور الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على الاستقرار والطمأنينة للوافدين والأهالي على حدّ سواء، وفي ختام الاجتماع، جرى تشكيل خلية أزمة مكوّنة من أعضاء المجلس البلدي ومخاتير ومتطوعين، تتولى مهمّة متابعة وتأمين الحاجات الضرورية للوافدين.

