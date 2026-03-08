أكّد رئيس البرلمان الإيراني؛ محمد باقر قاليباف، أنّ "أميركا أصبحت دمية بيد نتنياهو، وبدأت الحرب بناءً على تصوّرات خطأ".

وقال قاليباف، في تصريح، الأحد 8 آذار/مارس 2026: "هجماتنا أصبحت تتم بعدد أقل وإصابات أكثر نجاحًا، وهذا دليل على تراجع دفاعاتهم (الأميركيون والصهاينة). استهداف المراكز غير العسكرية والبُنى التحتية ناتج عن يأسهم وعجزهم"، مضيفًا: "إذا استمروا باستهداف البُنى التحتية سنبدأ بالرد بالمثل دون تردد".

وتابع قائلًا: "أيّ مكان ستهاجمنا منه أميركا سنرد عليه بقوة وشدّة. اتّخذنا الاستعدادات اللازمة، وهاجمنا الأهداف التي حدّدناها مسبقًا، ولا نزال نتحرّك وفق المخطط الذي أعددناه".

