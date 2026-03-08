إيران
قاليباف: هجماتنا أصبحت تتم بعدد أقل وإصابات أكثر نجاحًا
أكّد رئيس البرلمان الإيراني؛ محمد باقر قاليباف، أنّ "أميركا أصبحت دمية بيد نتنياهو، وبدأت الحرب بناءً على تصوّرات خطأ".
وقال قاليباف، في تصريح، الأحد 8 آذار/مارس 2026: "هجماتنا أصبحت تتم بعدد أقل وإصابات أكثر نجاحًا، وهذا دليل على تراجع دفاعاتهم (الأميركيون والصهاينة). استهداف المراكز غير العسكرية والبُنى التحتية ناتج عن يأسهم وعجزهم"، مضيفًا: "إذا استمروا باستهداف البُنى التحتية سنبدأ بالرد بالمثل دون تردد".
وتابع قائلًا: "أيّ مكان ستهاجمنا منه أميركا سنرد عليه بقوة وشدّة. اتّخذنا الاستعدادات اللازمة، وهاجمنا الأهداف التي حدّدناها مسبقًا، ولا نزال نتحرّك وفق المخطط الذي أعددناه".