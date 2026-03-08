كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي بروجردي: إيران ستواصل المواجهة حتى هزيمة الأعداء

إيران

قاليباف: هجماتنا أصبحت تتم بعدد أقل وإصابات أكثر نجاحًا
إيران

قاليباف: هجماتنا أصبحت تتم بعدد أقل وإصابات أكثر نجاحًا

2026-03-08 21:49
44

أكّد رئيس البرلمان الإيراني؛ محمد باقر قاليباف، أنّ "أميركا أصبحت دمية بيد نتنياهو، وبدأت الحرب بناءً على تصوّرات خطأ".

وقال قاليباف، في تصريح، الأحد 8 آذار/مارس 2026: "هجماتنا أصبحت تتم بعدد أقل وإصابات أكثر نجاحًا، وهذا دليل على تراجع دفاعاتهم (الأميركيون والصهاينة). استهداف المراكز غير العسكرية والبُنى التحتية ناتج عن يأسهم وعجزهم"، مضيفًا: "إذا استمروا باستهداف البُنى التحتية سنبدأ بالرد بالمثل دون تردد".

وتابع قائلًا: "أيّ مكان ستهاجمنا منه أميركا سنرد عليه بقوة وشدّة. اتّخذنا الاستعدادات اللازمة، وهاجمنا الأهداف التي حدّدناها مسبقًا، ولا نزال نتحرّك وفق المخطط الذي أعددناه".

الكلمات المفتاحية
ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
فيديو| الحرس الثوري يستهدف بمسيّرة انقضاضية رادارًا تجسسيًا في كردستان العراق 
فيديو| الحرس الثوري يستهدف بمسيّرة انقضاضية رادارًا تجسسيًا في كردستان العراق 
إيران منذ 36 دقيقة
قاليباف: هجماتنا أصبحت تتم بعدد أقل وإصابات أكثر نجاحًا
قاليباف: هجماتنا أصبحت تتم بعدد أقل وإصابات أكثر نجاحًا
إيران منذ 58 دقيقة
عراقجي: تواصل مستمر مع الرياض وإيران لا تعتبر جيرانها خصومًا
عراقجي: تواصل مستمر مع الرياض وإيران لا تعتبر جيرانها خصومًا
إيران منذ ساعة
قائد مقر
قائد مقر "خاتم الأنبياء": سنواصل الحرب حتى شل قدرة العدو 
إيران منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
فيديو| الحرس الثوري يستهدف بمسيّرة انقضاضية رادارًا تجسسيًا في كردستان العراق 
فيديو| الحرس الثوري يستهدف بمسيّرة انقضاضية رادارًا تجسسيًا في كردستان العراق 
إيران منذ 36 دقيقة
بروجردي: إيران ستواصل المواجهة حتى هزيمة الأعداء
بروجردي: إيران ستواصل المواجهة حتى هزيمة الأعداء
لبنان منذ 57 دقيقة
قاليباف: هجماتنا أصبحت تتم بعدد أقل وإصابات أكثر نجاحًا
قاليباف: هجماتنا أصبحت تتم بعدد أقل وإصابات أكثر نجاحًا
إيران منذ 58 دقيقة
عراقجي: تواصل مستمر مع الرياض وإيران لا تعتبر جيرانها خصومًا
عراقجي: تواصل مستمر مع الرياض وإيران لا تعتبر جيرانها خصومًا
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة