أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، أن قرار مجلس خبراء القيادة الدقيق والمحكم بانتخاب آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي (حفظه الله) قائدًا ثالثًا للجمهورية الإسلامية، جاء بمثابة "بلسم شافٍ" أسعد قلوب الشعب الإيراني والمؤمنين، وقضى على آخر آمال أعداء إيران الحبيبة في إحداث فراغ بمؤسسة القيادة.

ووصف قاليباف القائد الجديد بأنه نعمة وهبها الله للأمة، واصفًا إياه بالقائد الأمين، التقي، الثوري، الشعبي، والشجاع، والمدرك لعصره وأعدائه.

وأضاف في رسالته أن "آية الله السيد مجتبى خامنئي هو "ظل قائدنا الشهيد"، وأنه رجل عالم ملم بشؤون الدولة والحكم، ومؤمن بنهج المرحلة الثانية من الثورة، ويمتلك وسام شرف كونه ابنًا وأخًا لشهداء، مما يؤهله لقيادة سفينة الثورة بقوة نحو إيران مزدهرة وموحدة".

وأعلن رئيس مجلس الشورى طاعته الكاملة لأوامر القائد الجديد، وقال "إننا نعتبر هذا المنصب تمثيلًا لسيدنا صاحب العصر (عج)، وفي مرافقة هذا القائد الأعلى واتباعه، لا نرى فرقًا بين سماحته وإمامنا الأعظم وإمامنا الشهيد، ونعتبر هذا الواجب واجبًا دينيًا ووطنيًا لا غنى عنه"، مذكرًا بوصية الإمام الراحل بضرورة دعم ولاية الفقيه لحماية البلاد من أي ضرر.

واختتم قاليباف رسالته بتوجيه الشكر لمجلس الخبراء على أدائه لواجبه في أصعب ظروف الحرب وبأسرع وقت ممكن، مشددًا على أن المسؤولية الآن تقع على عاتق جميع المسؤولين والشعب للالتفاف حول هذا "المحور المتين" بتماسك ووحدة، وفاءً لدماء شهداء الثورة، وعلى رأسهم "قائد شهداء إيران الإسلامية" آية الله الإمام الأكبر خامنئي، وذلك للمضي قدمًا في تعزيز كرامة وعظمة إيران الإسلامية.

