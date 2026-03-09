ردًّا على العدوان "الإسرائيلي" المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 08/03/2026، 18 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو "الإسرائيلي" ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 22:30 من مساء أمس السبت 07/03/2026، بعد رصد ‏تحرّكات لقوّات وآليات جيش العدوّ "الإسرائيليّ" حاولت التقدّم من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة باتّجاه بلدة عيترون من ناحية الغابة، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مع القوّة المتقدّمة بالأسلحة الرشّاشة والقذائف الصاروخيّة وحققوا إصابات مباشرة.

2- الساعة 01:45 استهداف ثكنة برانيت (مقر قيادة الفرقة 91) بصليةٍ صاروخيّة.

3- الساعة 01:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصلية صاروخيّة.

4- الساعة 03:00 تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة لمحاولة تقدّم جديدة لجنود العدوّ "الإسرائيليّ" باتّجاه بلدة عيترون الحدوديّة بالأسلحة الرشّاشة والقذائف الصاروخيّة.

5- الساعة 03:00 في إطار التصدّي لمحاولة تقدّم جديدة لجنود العدوّ "الإسرائيليّ" باتّجاه بلدة عيترون الحدوديّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في موقع المالكيّة مقابل بلدة عيترون الحدوديّة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

6- الساعة 03:25 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ "الإسرائيليّ" ‏في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا بصلية صاروخيّة.

7- الساعة 03:50 استهداف تجمّع ‏لجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في موقع المالكيّة مقابل بلدة عيترون الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

8- الساعة 06:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

9- الساعة 08:40 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بسرب من المسيرات الانقضاضية.

10- الساعة 12:00 استهداف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية.

11- الساعة 12:10 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة للمرة الثانية بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

12- الساعة 13:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدو "الإسرائيلي" في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة، بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

13- الساعة 13:35 استهداف قاعدة مسغاف (قاعدة لوجستيّة) بصلية صاروخيّة.

14- الساعة 14:30 بعد رصد قوّة من جيش العدوّ "الإسرائيليّ" تتقدّم إلى منقطة الجديدة شمالي بلدة ميس الجبل الحدوديّة استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بقذائف المدفعيّة.

15- الساعة 17:00 أسقط مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مسيّرة "إسرائيليّة" من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي جنوبي لبنان، بالأسلحة المناسبة.

16- الساعة 17:55 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة للمرة الثانية بصليةٍ صاروخيّة.

17- الساعة 23:20 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصليةٍ صاروخيّة.

18- الساعة 23:20 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة مرغليوت بسرب من المسيّرات.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو "الإسرائيلي" الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعبًا ومقاومة.

