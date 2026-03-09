كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الإثنين 9 آذار 2026

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-03-09 01:17
48
02:42 |
صحيفة وول ستريت جورنال: إيران تتحدى ترامب بانتخابها مجتبى خامنئي مما يدل على أنها لن تتراجع في حربها مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"
02:41 |
مجلة الإيكونوميست: لقد فاجأ عمق ودقة وقوة ترسانة الصواريخ الإيرانية المسؤولين في واشنطن و"تل أبيب"
02:32 |
الرئيس بزشكيان: إنجازات الشهيد الإمام السيد علي خامنئي وفّرت أرضية صلبة لمستقبل إيران ومع قيادة السيد مجتبى ستؤدي إلى أفق مشرق
02:32 |
بزشكيان: هذا الانتخاب القيّم يجسد إرادة الشعب في تعزيز الوحدة التي تشكل سدًا منيعًا يجعل الشعب الإيراني مقاومًا للمؤامرات
02:30 |
الجيش الإيراني: جاهزون لتنفيذ أوامر وتدابير القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمام السيد مجتبى خامنئي
02:26 |
الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع
02:24 |
سماع أصوات صفارات الإنذار في البحرين
02:22 |
صواريخ إيرانية تصيب حيفا وسط دوي صفارات الإنذار
02:20 |
تضرر لمركبات المستوطنين في "تل أبيب" جراء القصف الإيراني الأخير
02:17 |
الرئيس الإيراني: انتخاب القائد الأعلى آية الله السيد مجتبى خامنئي سيبشر بمرحلة جديدة من عزة واقتدار شعبنا
02:17 |
صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: اعتقد بعض المحللين أن النظام في إيران سيؤجل إعلان القائد الأعلى الجديد إلى ما بعد انتهاء الحرب
02:17 |
صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: إعلان مجتبي خامنئي قائدًا أعلى ثالثًا للجمهورية هو علامة على أن إيران ستواصل المقاومة
02:14 |
"لبيك سيد مجتبى".. عبارة كتبت على صاروخ من الموجة الـ30 لعمليات الوعد الصادق 4 والتي أطلقت باتجاه أهداف في الأراضي المحتلة
02:03 |
الإسعاف "الإسرائيلي": إصابة شخص إثر سقوط شظايا في "ريشون لتسيون" جنوب "تل أبيب"
01:55 |
إعلام العدو: إصابات مباشرة في "ريشون لتسيون" في ضواحي "تل أبيب"
01:53 |
إعلام العدو: انقطاع واسع للتيار الكهربائي في ضواحي "تل أبيب" عقب القصف من إيران
01:52 |
حرس الثورة الإسلامية: إطلاق الموجة الثلاثين من العملية تحت قيادة القائد الأعلى للثورة السيد مجتبى خامنئي
01:52 |
حرس الثورة الإسلامية: الموجة الصاروخية استهدفت قواعد أميركية في المنطقة وشمال الأراضي المحتلة
01:52 |
حرس الثورة الإسلامية: جرى خلال هذه الموجة استخدام صواريخ "خرمشهر" و"فتح" و"خيبر" إلى جانب الطائرات المسيّرة الاستراتيجية
01:51 |
حرس الثورة الإسلامية: إطلاق الموجة الـ30 من عملية "الوعد الصادق 4" بنجاح تام وذلك في الليلة الـ19 من شهر رمضان المبارك
01:32 |
صواريخ جديدة من إيران باتجاه كيان الاحتلال
01:29 |
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط: اختيار القائد الجديد السيد مجتبى خامنئي يعد مؤشرًا على قوة إيران وتماسكها
01:29 |
المشاط: انتخاب السيد مجتبى خامنئي سيسهم في تعزيز دور مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية والأمنية لمواجهة العدوان الأميركي الصهيوني
01:29 |
المشاط: انتخاب السيد مجتبى خامنئي سيسهم في إفشال أهداف العدو وتعزيز تماسك الشعب الإيراني وقيادته
01:24 |
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة في عهد القائد الجديد السيد مجتبى خامنئي
01:21 |
القوات المسلحة الإيرانية وقيادة مقر "خاتم الأنبياء": تعلن القوات المسلحة أنها تحت أوامر السيد علي خامنئي بصفته وليًا للفقيه
01:20 |
القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية: سنقف حتى آخر نفس وقطرة دم تحت قيادة قائدنا العزيز دفاعًا عن مصالح وأمن البلاد في مواجهة مؤامرات الأعداء
01:20 |
السيد حسن الخميني يبارك للسيد مجتبى خامنئي انتخابه قائدًا للثورة الإسلامية في إيران ويتمنى له الفوز والنصر
01:20 |
Center for American Progress: من المتوقع أن تتجاوز تكاليف الحرب الأميركية على إيران 210 مليارات دولار بانتهاء الاسبوعين الأولين
01:20 |
اليمن| عضو المجلس السياسي الأعلى محمد الحوثي: نبارك لإيران اختيار السيد مجتبى خامنئي قائدًا للثورة
01:20 |
اليمن| عضو المجلس السياسي الأعلى محمد الحوثي: اختيار السيد مجتبى خامنئي قائدًا للثورة دليل على تماسك ووحدة وجاهزية النظام والشعب وأنهما عصيان على الانكسار
01:20 |
"الجبهة الداخلية الإسرائيلية": رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه "إسرائيل" وعلى المستوطنين الدخول فورًا إلى الملاجئ
01:20 |
القوات المسلحة الإيرانية وقيادة مقر "خاتم الأنبياء": نجدد الميثاق مع مبادئ إمامي الثورة الإسلامية ونبايع السيد مجتبى خامنئي
01:20 |
القوات المسلحة الإيرانية وقيادة مقر "خاتم الأنبياء": سنبذل تحت قيادة السيد مجتبى خامنئي كل الطاقات لتحقيق مبادئ الثورة الإسلامية
01:19 |
القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية: نحن تحت أوامر وتوجيهات السيد مجتبى خامنئي بصفته الولي الفقيه وقائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة
