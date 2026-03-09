المقال التالي عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الإثنين 9 آذار 2026
02:42 |صحيفة وول ستريت جورنال: إيران تتحدى ترامب بانتخابها مجتبى خامنئي مما يدل على أنها لن تتراجع في حربها مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"
02:41 |مجلة الإيكونوميست: لقد فاجأ عمق ودقة وقوة ترسانة الصواريخ الإيرانية المسؤولين في واشنطن و"تل أبيب"
02:32 |الرئيس بزشكيان: إنجازات الشهيد الإمام السيد علي خامنئي وفّرت أرضية صلبة لمستقبل إيران ومع قيادة السيد مجتبى ستؤدي إلى أفق مشرق
02:32 |بزشكيان: هذا الانتخاب القيّم يجسد إرادة الشعب في تعزيز الوحدة التي تشكل سدًا منيعًا يجعل الشعب الإيراني مقاومًا للمؤامرات
02:30 |الجيش الإيراني: جاهزون لتنفيذ أوامر وتدابير القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمام السيد مجتبى خامنئي
02:17 |الرئيس الإيراني: انتخاب القائد الأعلى آية الله السيد مجتبى خامنئي سيبشر بمرحلة جديدة من عزة واقتدار شعبنا
02:17 |صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: اعتقد بعض المحللين أن النظام في إيران سيؤجل إعلان القائد الأعلى الجديد إلى ما بعد انتهاء الحرب
02:17 |صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: إعلان مجتبي خامنئي قائدًا أعلى ثالثًا للجمهورية هو علامة على أن إيران ستواصل المقاومة
02:14 |"لبيك سيد مجتبى".. عبارة كتبت على صاروخ من الموجة الـ30 لعمليات الوعد الصادق 4 والتي أطلقت باتجاه أهداف في الأراضي المحتلة
01:52 |حرس الثورة الإسلامية: إطلاق الموجة الثلاثين من العملية تحت قيادة القائد الأعلى للثورة السيد مجتبى خامنئي
01:52 |حرس الثورة الإسلامية: الموجة الصاروخية استهدفت قواعد أميركية في المنطقة وشمال الأراضي المحتلة
01:52 |حرس الثورة الإسلامية: جرى خلال هذه الموجة استخدام صواريخ "خرمشهر" و"فتح" و"خيبر" إلى جانب الطائرات المسيّرة الاستراتيجية
01:51 |حرس الثورة الإسلامية: إطلاق الموجة الـ30 من عملية "الوعد الصادق 4" بنجاح تام وذلك في الليلة الـ19 من شهر رمضان المبارك
01:29 |رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط: اختيار القائد الجديد السيد مجتبى خامنئي يعد مؤشرًا على قوة إيران وتماسكها
01:29 |المشاط: انتخاب السيد مجتبى خامنئي سيسهم في تعزيز دور مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية والأمنية لمواجهة العدوان الأميركي الصهيوني
01:29 |المشاط: انتخاب السيد مجتبى خامنئي سيسهم في إفشال أهداف العدو وتعزيز تماسك الشعب الإيراني وقيادته
01:24 |التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة في عهد القائد الجديد السيد مجتبى خامنئي
01:21 |القوات المسلحة الإيرانية وقيادة مقر "خاتم الأنبياء": تعلن القوات المسلحة أنها تحت أوامر السيد علي خامنئي بصفته وليًا للفقيه
01:20 |القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية: سنقف حتى آخر نفس وقطرة دم تحت قيادة قائدنا العزيز دفاعًا عن مصالح وأمن البلاد في مواجهة مؤامرات الأعداء
01:20 |السيد حسن الخميني يبارك للسيد مجتبى خامنئي انتخابه قائدًا للثورة الإسلامية في إيران ويتمنى له الفوز والنصر
01:20 |Center for American Progress: من المتوقع أن تتجاوز تكاليف الحرب الأميركية على إيران 210 مليارات دولار بانتهاء الاسبوعين الأولين
01:20 |اليمن| عضو المجلس السياسي الأعلى محمد الحوثي: نبارك لإيران اختيار السيد مجتبى خامنئي قائدًا للثورة
01:20 |اليمن| عضو المجلس السياسي الأعلى محمد الحوثي: اختيار السيد مجتبى خامنئي قائدًا للثورة دليل على تماسك ووحدة وجاهزية النظام والشعب وأنهما عصيان على الانكسار
01:20 |"الجبهة الداخلية الإسرائيلية": رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه "إسرائيل" وعلى المستوطنين الدخول فورًا إلى الملاجئ
01:20 |القوات المسلحة الإيرانية وقيادة مقر "خاتم الأنبياء": نجدد الميثاق مع مبادئ إمامي الثورة الإسلامية ونبايع السيد مجتبى خامنئي
01:20 |القوات المسلحة الإيرانية وقيادة مقر "خاتم الأنبياء": سنبذل تحت قيادة السيد مجتبى خامنئي كل الطاقات لتحقيق مبادئ الثورة الإسلامية
01:19 |القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية: نحن تحت أوامر وتوجيهات السيد مجتبى خامنئي بصفته الولي الفقيه وقائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة