أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، فجر يوم الإثنين 9 آذار/مارس 2026، الموافق لليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان المبارك، عن إطلاق الموجة الثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4" بنجاح تام.

وأكد البيان أن هذه الموجة الصاروخية الواسعة نُفذت تحت قيادة القائد الأعلى للثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي، في أولى العمليات الكبرى تحت قيادته.

وأوضح الحرس الثوري في بيانه أن الضربة استهدفت بدقة مجموعة من القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة، بالإضافة إلى أهداف عسكرية حيوية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاءت هذه العملية في إطار استمرار الردود الإيرانية على العدوان الصهيو أميركي المشترك، وتأكيدًا على عدم تراجع وتيرة العمليات العسكرية.

وكشف البيان عن استخدام ترسانة متنوعة ومتطورة من الأسلحة الاستراتيجية خلال هذه الموجة، شملت صواريخ "خرمشهر"، "فتح"، و"خيبر" الباليستية، إلى جانب أسراب من الطائرات المسيّرة الاستراتيجية.

