كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي زلزال صاروخي في "تل أبيب": الموجة الـ30 من "الوعد الصادق 4" تُشعل العمق الصهيوني

إيران

القوات المسلحة الإيرانية: بيعة كاملة للسيد مجتبى خامنئي حتى آخر نفس وقطرة دم
إيران

القوات المسلحة الإيرانية: بيعة كاملة للسيد مجتبى خامنئي حتى آخر نفس وقطرة دم

2026-03-09 02:53
69

أصدرت القوات المسلحة الإيرانية وقيادة مقر "خاتم الأنبياء" بيانًا مشتركًا، يوم الإثنين 9 آذار/مارس 2026، أعلنت فيه تجديد الميثاق مع مبادئ إمامي الثورة الإسلامية والبيعة الكاملة لسماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدًا للثورة ووليًا للفقيه، وأكدت القوات المسلحة بمختلف صنوفها أنها وضعت كافة طاقاتها وإمكاناتها تحت أوامر القائد الجديد لتحقيق مبادئ الثورة الإسلامية وحماية أمن البلاد.

وشدد البيان على الجاهزية القتالية العالية لردع التهديدات الخارجية، متوعدًا بجعل "الولايات المتحدة المجرمة والاستكبار العالمي يندمون على أي عدوان" يطال الأراضي الإيرانية أو مصالحها.

وأوضحت القوات المسلحة الإيرانية أن الرسالة الميدانية التي جسدتها عملية "الوعد الصادق 4" تحت قيادة السيد خامنئي هي مجرد بداية لمرحلة جديدة من الاقتدار والردع الصارم ضد أي تحرك معادٍ في المنطقة.

واختتمت بيانها بالتأكيد على صمودها ومقاومتها خلف "القائد العزيز" حتى آخر نفس وآخر قطرة دم.

كذلك، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية ولاءها للقائد الأعلى آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي وإلتزامها بأوامره وتوجيهاته، فيما بايعت البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية القائد الأعلى وعاهدته أنها ستظل حتى آخر نفس حماة لمبادئ الثورة الإسلامية، كما أكد الجيش الإيراني أنه سيكون أقوى من أي وقت مضى ممتثلاً لأوامر القائد الأعلى الجديد في حماية الاستقلال والنظام.

الكلمات المفتاحية
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني السيد مجتبى الخامنئي
إقرأ المزيد
المزيد
إيران تبايع الإمام السيد مجتبى خامنئي
إيران تبايع الإمام السيد مجتبى خامنئي
إيران منذ ساعة
القوات المسلحة الإيرانية: بيعة كاملة للسيد مجتبى خامنئي حتى آخر نفس وقطرة دم
القوات المسلحة الإيرانية: بيعة كاملة للسيد مجتبى خامنئي حتى آخر نفس وقطرة دم
إيران منذ ساعة
إطلاق صواريخ
إطلاق صواريخ "خرمشهر" و"فتح" و"خيبر" في الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4
إيران منذ ساعتين
"الوعد الصادق 4": إطلاق الموجة الـ30 من الصواريخ والمسيرات بقيادة السيد مجتبى خامنئي
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
إيران تبايع الإمام السيد مجتبى خامنئي
إيران تبايع الإمام السيد مجتبى خامنئي
إيران منذ ساعة
زلزال صاروخي في
زلزال صاروخي في "تل أبيب": الموجة الـ30 من "الوعد الصادق 4" تُشعل العمق الصهيوني
عين على العدو منذ ساعة
القوات المسلحة الإيرانية: بيعة كاملة للسيد مجتبى خامنئي حتى آخر نفس وقطرة دم
القوات المسلحة الإيرانية: بيعة كاملة للسيد مجتبى خامنئي حتى آخر نفس وقطرة دم
إيران منذ ساعة
إطلاق صواريخ
إطلاق صواريخ "خرمشهر" و"فتح" و"خيبر" في الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة