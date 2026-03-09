أصدرت القوات المسلحة الإيرانية وقيادة مقر "خاتم الأنبياء" بيانًا مشتركًا، يوم الإثنين 9 آذار/مارس 2026، أعلنت فيه تجديد الميثاق مع مبادئ إمامي الثورة الإسلامية والبيعة الكاملة لسماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدًا للثورة ووليًا للفقيه، وأكدت القوات المسلحة بمختلف صنوفها أنها وضعت كافة طاقاتها وإمكاناتها تحت أوامر القائد الجديد لتحقيق مبادئ الثورة الإسلامية وحماية أمن البلاد.

وشدد البيان على الجاهزية القتالية العالية لردع التهديدات الخارجية، متوعدًا بجعل "الولايات المتحدة المجرمة والاستكبار العالمي يندمون على أي عدوان" يطال الأراضي الإيرانية أو مصالحها.

وأوضحت القوات المسلحة الإيرانية أن الرسالة الميدانية التي جسدتها عملية "الوعد الصادق 4" تحت قيادة السيد خامنئي هي مجرد بداية لمرحلة جديدة من الاقتدار والردع الصارم ضد أي تحرك معادٍ في المنطقة.

واختتمت بيانها بالتأكيد على صمودها ومقاومتها خلف "القائد العزيز" حتى آخر نفس وآخر قطرة دم.

كذلك، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية ولاءها للقائد الأعلى آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي وإلتزامها بأوامره وتوجيهاته، فيما بايعت البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية القائد الأعلى وعاهدته أنها ستظل حتى آخر نفس حماة لمبادئ الثورة الإسلامية، كما أكد الجيش الإيراني أنه سيكون أقوى من أي وقت مضى ممتثلاً لأوامر القائد الأعلى الجديد في حماية الاستقلال والنظام.

الكلمات المفتاحية