كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي إيران تبايع الإمام السيد مجتبى خامنئي

عين على العدو

عين على العدو

زلزال صاروخي في "تل أبيب": الموجة الـ30 من "الوعد الصادق 4" تُشعل العمق الصهيوني

2026-03-09 03:01
102

أفادت وسائل إعلام صهيونية بوقوع أضرار كبيرة في "تل أبيب" جراء سقوط الصواريخ الإيرانية ضمن الموجة الثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدة وقوع إصابات مباشرة في منطقة "ريشون لتسيون" بضواحي "العاصمة" المركزية، كما شهدت ضواحي "تل أبيب" انقطاعًا واسعًا للتيار الكهربائي عقب القصف العنيف.

وأشار إعلام العدو إلى أن إيران استخدمت في هذا الهجوم صواريخ انشطارية استهدفت "تل أبيب" بدقة، مما أدى إلى حالة من الذهول والإرباك في صفوف المستوطنين.

بالتزامن مع ذلك، دوت صفارات الإنذار في مدينة حيفا المحتلة، حيث أفيد بإصابة أهداف في المدينة بصواريخ إيرانية، مما تسبب في اشتعال حرائق ووقوع أضرار مادية جسيمة.

وتأتي هذه الموجة الصاروخية كرسالة قوة واضحة من القيادة الإيرانية الجديدة، تؤكد من خلالها استمرار وتيرة الردع وتوسيع دائرة الاستهداف لتطال العمق الاستراتيجي للعدو الصهيوني والقواعد الأميركية الداعمة له في المنطقة.

 

الكلمات المفتاحية
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
زلزال صاروخي في
زلزال صاروخي في "تل أبيب": الموجة الـ30 من "الوعد الصادق 4" تُشعل العمق الصهيوني
عين على العدو منذ ساعة
المقاومة الإسلامية في العراق تنشر مشاهد إطلاق مسيّرات على أهداف أمريكية و
المقاومة الإسلامية في العراق تنشر مشاهد إطلاق مسيّرات على أهداف أمريكية و"إسرائيلية"
عين على العدو منذ 11 ساعة
الصواريخ الإيرانية تحوّل
الصواريخ الإيرانية تحوّل "تل أبيب" الى خراب
عين على العدو منذ 12 ساعة
إعلام العدو يعترف بمقتل جندييْن
إعلام العدو يعترف بمقتل جندييْن "اسرائيلييْن" جنوب لبنان
عين على العدو منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
زلزال صاروخي في
زلزال صاروخي في "تل أبيب": الموجة الـ30 من "الوعد الصادق 4" تُشعل العمق الصهيوني
عين على العدو منذ ساعة
القوات المسلحة الإيرانية: بيعة كاملة للسيد مجتبى خامنئي حتى آخر نفس وقطرة دم
القوات المسلحة الإيرانية: بيعة كاملة للسيد مجتبى خامنئي حتى آخر نفس وقطرة دم
إيران منذ ساعة
إطلاق صواريخ
إطلاق صواريخ "خرمشهر" و"فتح" و"خيبر" في الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4
إيران منذ ساعتين
"الوعد الصادق 4": إطلاق الموجة الـ30 من الصواريخ والمسيرات بقيادة السيد مجتبى خامنئي
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة