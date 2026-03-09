Your browser does not support the video tag.

أفادت وسائل إعلام صهيونية بوقوع أضرار كبيرة في "تل أبيب" جراء سقوط الصواريخ الإيرانية ضمن الموجة الثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدة وقوع إصابات مباشرة في منطقة "ريشون لتسيون" بضواحي "العاصمة" المركزية، كما شهدت ضواحي "تل أبيب" انقطاعًا واسعًا للتيار الكهربائي عقب القصف العنيف.

وأشار إعلام العدو إلى أن إيران استخدمت في هذا الهجوم صواريخ انشطارية استهدفت "تل أبيب" بدقة، مما أدى إلى حالة من الذهول والإرباك في صفوف المستوطنين.

بالتزامن مع ذلك، دوت صفارات الإنذار في مدينة حيفا المحتلة، حيث أفيد بإصابة أهداف في المدينة بصواريخ إيرانية، مما تسبب في اشتعال حرائق ووقوع أضرار مادية جسيمة.

وتأتي هذه الموجة الصاروخية كرسالة قوة واضحة من القيادة الإيرانية الجديدة، تؤكد من خلالها استمرار وتيرة الردع وتوسيع دائرة الاستهداف لتطال العمق الاستراتيجي للعدو الصهيوني والقواعد الأميركية الداعمة له في المنطقة.

