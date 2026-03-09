كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي الرسائل النارية والاستراتيجية لاختيار السيد مجتبى أمينًا وقائدًا للثورة الإسلامية

عربي ودولي

فاتورة الحرب الباهظة.. النفط يتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل والأسواق العالمية تترنح
عربي ودولي

فاتورة الحرب الباهظة.. النفط يتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل والأسواق العالمية تترنح

2026-03-09 05:13
65

شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من الاضطراب غير المسبوق مع تصاعد العدوان الصهيو أميركي الغاشم على إيران وردها المشروع، حيث أفادت وكالة رويترز بأن العقود الآجلة للخام الأميركي قفزت بشكل حاد بأكثر من 10 دولارات لتتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل. هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة رافقه مؤشرات اهتزاز في بورصة نيويورك، حيث أكدت صحيفة نيويورك تايمز تراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية قبيل افتتاح تداولات الإثنين، وسط حالة من القلق والارتباك التي سادت أوساط المستثمرين عالميًا.

وفي سياق متصل، بدأت التقديرات الاقتصادية تكشف عن الكلفة الباهظة للعدوان الأميركي، إذ توقع مركز Center for American Progress أن تتجاوز تكاليف الحرب الأميركية على إيران 210 مليارات دولار بمجرد انتهاء الأسبوعين الأولين من الاعتداءات. ووصفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية المشهد بأن الأسواق العالمية باتت تترنح تحت وطأة هذه التطورات، مؤكدة وفقًا لشركة استشارات طاقة أميركية أن الهجمات الأميركية و"الإسرائيلية" على إيران أدت بالفعل إلى أكبر اضطراب في قطاع النفط في التاريخ، مما يهدد سلاسل الإمداد العالمية بشكل مباشر.

وعلى المستوى الدولي، دعا رئيس كوريا الجنوبية إلى اتخاذ تدابير استباقية تحسبًا لأسوأ السيناريوهات المحتملة بشأن أزمة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن بلاده تبحث سريعًا عن مصادر أخرى للنفط الخام غير التي تمر عبر مضيق هرمز لضمان أمنها القومي. 

وفي تعليق لافت على هذه الأزمة، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب السفن التجارية وناقلات النفط إلى "إظهار الشجاعة" والتوجه لعبور مضيق هرمز رغم المخاطر العسكرية القائمة، وذلك في محاولة لمواجهة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود الذي بدأ يضغط على الاقتصاد الداخلي.

الكلمات المفتاحية
اميركا الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
فاتورة الحرب الباهظة.. النفط يتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل والأسواق العالمية تترنح
فاتورة الحرب الباهظة.. النفط يتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل والأسواق العالمية تترنح
عربي ودولي منذ ساعة
الموصل تحيي ذكرى  الإمام الخامنئي بمجالس عزاء واسعة
الموصل تحيي ذكرى  الإمام الخامنئي بمجالس عزاء واسعة
عربي ودولي منذ 14 ساعة
وقفات تضامنية مجالس تأبين واسعة للإمام الخامنئي في العراق
وقفات تضامنية مجالس تأبين واسعة للإمام الخامنئي في العراق
عربي ودولي منذ 16 ساعة
برينان: لجوء البيت الأبيض إلى لغة التهديد المفرط هو محاولة للتعويض عن الإخفاق
برينان: لجوء البيت الأبيض إلى لغة التهديد المفرط هو محاولة للتعويض عن الإخفاق
عربي ودولي منذ يوم
مقالات مرتبطة
فاتورة الحرب الباهظة.. النفط يتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل والأسواق العالمية تترنح
فاتورة الحرب الباهظة.. النفط يتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل والأسواق العالمية تترنح
عربي ودولي منذ ساعة
زلزال صاروخي في
زلزال صاروخي في "تل أبيب": الموجة الـ30 من "الوعد الصادق 4" تُشعل العمق الصهيوني
عين على العدو منذ 3 ساعات
القوات المسلحة الإيرانية: بيعة كاملة للسيد مجتبى خامنئي حتى آخر نفس وقطرة دم
القوات المسلحة الإيرانية: بيعة كاملة للسيد مجتبى خامنئي حتى آخر نفس وقطرة دم
إيران منذ 3 ساعات
إطلاق صواريخ
إطلاق صواريخ "خرمشهر" و"فتح" و"خيبر" في الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة