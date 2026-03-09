كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي ملاحظات قانونية على قرار الحكومة «حظر النشاط العسكري لحزب الله»

لبنان

العدوان الصهبوني على لبنان يدخل أسبوعه الثاني: شهداء وجرحى وغارات على الضاحية والجنوب
لبنان

العدوان الصهبوني على لبنان يدخل أسبوعه الثاني: شهداء وجرحى وغارات على الضاحية والجنوب

2026-03-09 11:27
79

يتواصل العدوان "الإسرائيلي"  على لبنان بعد انتهاء أسبوعه الأول، مع تصعيد في الغارات الجوية التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت وعددًا من بلدات الجنوب، وأوقعت شهداء وجرحى ودمارًا واسعًا في المباني السكنية والبنى التحتية.

وشنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي"  غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مقر القرض الحسن في منطقة الصفير وآخر في حارة حريك. وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي"  قد هدّد في وقت سابق بدء تنفيذ موجة هجمات على بيروت تستهدف مواقع في الضاحية الجنوبية.

ونفّذ الطيران الحربي "الإسرائيلي"  فجر اليوم الاثنين عدة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مباني سكنية وأدت إلى تدميرها وإلحاق أضرار كبيرة بالمباني المجاورة.

وطالت الغارات محيط حيّ الأميركان – سان تريز في منطقة صفير، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين الغبيري وحارة حريك.

وفي التفاصيل، شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي"  غارة على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية، بعدما نفذت طائرة مسيّرة ضربتين على الموقع نفسه، قبل أن يعاود الطيران الحربي شن غارة جديدة بعد ذلك بوقت قصير.

وفي جنوب لبنان، شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارات على عدد من البلدات، بينها صريفا، طيردبا، قلاوية، جويا، ياطر وفرون.

واستشهد شرطي بلدية شبعا علي غلتي إثر استهدافه بغارة نفذتها طائرة مسيّرة "إسرائيلية" أمام منزله، كما استشهد مواطنان خلال توجههما إلى بلدة عيترون بعدما استهدفت طائرة مسيّرة سيارتهما على الطريق العام بين بنت جبيل وعيترون.

وفي بلدة طيردبا، استشهد 3 مواطنين وأصيب 15 آخرين بجروح في حصيلة أولية للغارات "الإسرائيلية" التي استهدفت البلدة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

واستهدفت الغارات أحياء سكنية كاملة، ما أدى إلى تدمير بعض المباني بشكل كامل وتسويتها بالأرض، في ما تضررت مبانٍ أخرى والبنى التحتية، وفق ما أظهرته مشاهد متداولة من المكان.

وحضرت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى الموقع فور وقوع الغارات، ولا تزال تعمل على رفع الأنقاض ونقل الشهداء والمصابين إلى مستشفيات المنطقة.

هذا واستشهد مواطن وأصيب أخر بجروح بالغة في بلدة شوكين جرّاء غارة "إسرائيلية" استهدفت منزلهما ودمرته.

في موازاة ذلك، يواصل طيران العدوّ المسيّر التحليق في أجواء مناطق بعبدا والحدث والضاحية الجنوبية لبيروت.

الكلمات المفتاحية
لبنان العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد وجرح مسعفين في طيردبا وجويا.. العداد لا يتوقف
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد وجرح مسعفين في طيردبا وجويا.. العداد لا يتوقف
لبنان منذ 46 دقيقة
قطاع غزة: شهداء في قصف على غرب النصيرات 
قطاع غزة: شهداء في قصف على غرب النصيرات 
لبنان منذ 58 دقيقة
الرئيس لحود: لا تنخدعوا بالأوهام.. والأولوية لوحدة اللبنانيين في مواجهة العدوان
الرئيس لحود: لا تنخدعوا بالأوهام.. والأولوية لوحدة اللبنانيين في مواجهة العدوان
لبنان منذ ساعة
العدوان الصهبوني على لبنان يدخل أسبوعه الثاني: شهداء وجرحى وغارات على الضاحية والجنوب
العدوان الصهبوني على لبنان يدخل أسبوعه الثاني: شهداء وجرحى وغارات على الضاحية والجنوب
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
العدوان الصهبوني على لبنان يدخل أسبوعه الثاني: شهداء وجرحى وغارات على الضاحية والجنوب
العدوان الصهبوني على لبنان يدخل أسبوعه الثاني: شهداء وجرحى وغارات على الضاحية والجنوب
لبنان منذ ساعة
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الإثنين 9 آذار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الإثنين 9 آذار 2026
لبنان منذ 11 ساعة
عمليات المقاومة متواصلة بقوة.. 18 عملية نوعية جديدة
عمليات المقاومة متواصلة بقوة.. 18 عملية نوعية جديدة
لبنان منذ 12 ساعة
بالفيديو| عمليّة استهداف دشمة يتحصن فيها جنود العدو في موقع بلاط المستحدث 
بالفيديو| عمليّة استهداف دشمة يتحصن فيها جنود العدو في موقع بلاط المستحدث 
لبنان منذ 14 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة