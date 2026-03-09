في اليوم الـ151 من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش الاسرائيلي خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة اخرين في قصف وإطلاق نار على مناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة.



وأعلن مستشفى العودة بالنصيرات استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة السوارحة جنوب غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على سيارة قرب مسجد الكتيبة غرب مدينة غزة.

كما استشهد الشاب عمر الرضيع 30 عامًا متأثرًا بجراح أصيب بها بنيران الجيش الاسرائيلي صباح الاحد في بلدة بيت لاهيا.

وأفادت مصادر باستشهاد الطفلة جوليا أحمد محمد القدرة بعد يوم من استشهاد والدها بقصف اسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفجر اليوم قصفت المدفعية الإسرائيلية شرق مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء إلى 648 اضافة إلى 1728 مصابًا، فيما بلغت حصيلة الجثامين التي تم انتشالها من تحت الأنقاض 755 شهيدًا وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة ان عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 72133 والمصابين 171826.

الكلمات المفتاحية