كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد وجرح مسعفين في طيردبا وجويا.. العداد لا يتوقف

لبنان

قطاع غزة: شهداء في قصف على غرب النصيرات 
لبنان

قطاع غزة: شهداء في قصف على غرب النصيرات 

2026-03-09 12:19
39

في اليوم الـ151 من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش الاسرائيلي خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة اخرين في قصف وإطلاق نار على مناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة.


وأعلن مستشفى العودة بالنصيرات استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة السوارحة جنوب غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون  في غارة إسرائيلية على سيارة قرب مسجد الكتيبة غرب مدينة غزة.

كما استشهد الشاب عمر الرضيع 30 عامًا متأثرًا بجراح أصيب بها بنيران الجيش الاسرائيلي صباح الاحد في بلدة بيت لاهيا. 

وأفادت مصادر باستشهاد الطفلة جوليا أحمد محمد القدرة بعد يوم من استشهاد والدها بقصف اسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفجر اليوم قصفت المدفعية الإسرائيلية شرق مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء إلى 648 اضافة إلى 1728 مصابًا، فيما بلغت حصيلة الجثامين التي تم انتشالها من تحت الأنقاض 755 شهيدًا وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة ان عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 72133 والمصابين 171826.

الكلمات المفتاحية
غزة العدوان الصهيوني على غزة
إقرأ المزيد
المزيد
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد وجرح مسعفين في طيردبا وجويا.. العداد لا يتوقف
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد وجرح مسعفين في طيردبا وجويا.. العداد لا يتوقف
لبنان منذ 47 دقيقة
قطاع غزة: شهداء في قصف على غرب النصيرات 
قطاع غزة: شهداء في قصف على غرب النصيرات 
لبنان منذ 58 دقيقة
الرئيس لحود: لا تنخدعوا بالأوهام.. والأولوية لوحدة اللبنانيين في مواجهة العدوان
الرئيس لحود: لا تنخدعوا بالأوهام.. والأولوية لوحدة اللبنانيين في مواجهة العدوان
لبنان منذ ساعة
العدوان الصهبوني على لبنان يدخل أسبوعه الثاني: شهداء وجرحى وغارات على الضاحية والجنوب
العدوان الصهبوني على لبنان يدخل أسبوعه الثاني: شهداء وجرحى وغارات على الضاحية والجنوب
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
قطاع غزة: شهداء في قصف على غرب النصيرات 
قطاع غزة: شهداء في قصف على غرب النصيرات 
لبنان منذ 58 دقيقة
الصحة في غزة: 3 شهداء و4 إصابات خلال 24 ساعة والحصيلة الإجمالية تتجاوز 72 ألف شهيد
الصحة في غزة: 3 شهداء و4 إصابات خلال 24 ساعة والحصيلة الإجمالية تتجاوز 72 ألف شهيد
فلسطين منذ 23 ساعة
أبناء غزة يعزّون باستشهاد الإمام الخامنئي: القائد الداعم لفلسطين وحامل قضية القدس
أبناء غزة يعزّون باستشهاد الإمام الخامنئي: القائد الداعم لفلسطين وحامل قضية القدس
خاص العهد منذ يوم
حربُ الإبادةِ بالأرقام كيف تقلّص عددُ سكّان غزّة؟
حربُ الإبادةِ بالأرقام كيف تقلّص عددُ سكّان غزّة؟
فلسطين 2026-02-28
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة