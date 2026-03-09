كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
لبنان

لبنان

2026-03-09 12:30
أعلنت وزارة الصحة العامة أن العدو "الإسرائيلي" يواظب الاستهداف المنهجي لفرق الاسعاف حيث عمد إلى  استهداف نقطتين للدفاع المدني الهيئة؛ الأولى قرب بلدية طيردبا حيث استشهد مسعف وأصيب اثنان بجروح، والثانية في جويا حيث استشهد مسعف وأصيب أربعة آخرون بجروح. 

وبحسب بيان الوزارة، لا يتوقف العداد عن إضافة المزيد من المسعفين في قائمة الشهداء والجرحى في هذه الحرب التي يضرب فيها العدو الإسرائيلي بعرض الحائط كل القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية، فيجعل من المسعفين هدفا مركزا ويمنع اي لمسة إنسانية تحد من عنفه المتمادي.

وأكدت الوزارة أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى تضع حدًا لهذا التفلّت المستمر الذي يشكل تهديدًا واضحًا يرسم أفقًا مظلمًا جدًا للنظام الدولي.

وإذ عزّت الوزارة بالشهداء المسعفين وتتمنى الشفاء السريع للجرحى، شدّدت على أنها لن تتوقف عن المطالبة بحقوق من يقدمون أرواحهم فداء لخدمة الآخرين من دون ثمن.

