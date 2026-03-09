أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي في بيان صدر صباح اليوم الإثنين، بمناسبة انتخاب آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائداً جديداً للثورة الإسلامية، استعدادها للثبات والصمود حتى آخر قطرة دم تحت قيادة القائد الثالث للثورة الإسلامية.

وجاء في البيان أن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية جددت تأكيدها على الاستعداد الدائم للعمل تحت قيادة القائد الجديد للثورة الإسلامية، معلنة أنها ستبقى في الساحة ملتزمة بأوامر وتوجيهات الولي الفقيه المنتخب من مجلس خبراء القيادة.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي في بيانها: "نتقدم مجدداً بالتعازي بمناسبة استشهاد قائد الأمة الإسلامية الإمام آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قده)، ونبارك اختيار الولي الفقيه وقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي من قبل ممثلي مجلس خبراء القيادة، لبقية الله الأعظم (ع) وللشعب الإيراني الكريم المخلص والبصير والمتمسك بالولاية".

وأضاف البيان أن جميع عناصر القوات المسلحة الإيرانية، من قادة ومقاتلين وأسرهم، أعلنوا بيعتهم لآية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، واصفين إياه بالفقيه الجامع للشرائط، العادل، الواعي بعصره، السياسي، العالم العامل، الزاهد والورع، والمدير الحكيم، مؤكدين أنهم سيضعون كامل قدراتهم وإمكاناتهم تحت قيادته لتحقيق أهداف الثورة الإسلامية.

وأشار البيان إلى أن أعضاء مجلس خبراء القيادة أثبتوا، من خلال اختيارهم القائد الجديد لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة، حكمتهم وبصيرتهم في عبور النظام المقدس للجمهورية الإسلامية مرحلة تاريخية حرجة، وهو ما اعتبرته القوات المسلحة أمراً يستحق التقدير والثناء.

وأكدت القوات المسلحة الإيرانية في ختام بيانها أنها ستبقى تحت أوامر وتوجيهات ولي الفقيه المنتخب من مجلس خبراء القيادة، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، أكثر قوة وصلابة وجهادية من السابق، من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة الإسلامية.

كما شددت على أن القوات المسلحة ستجعل أعداء الأمة الإسلامية، ولا سيما الولايات المتحدة وأعداء النظام، يندمون على أي اعتداء أو تعدٍ ضد المسلمين والشعب الإيراني، مؤكدة أنها ستواصل الصمود حتى آخر نفس وقطرة دم تحت قيادة القائد الجديد، دفاعاً عن أمن البلاد ومصالحها في مواجهة المؤامرات التي تستهدف إيران والأمة الإسلامية.

