الخارجية الإيرانية: لا مجال سوى للرد المدمّر في ظلّ استمرار العدوان
الخارجية الإيرانية: لا مجال سوى للرد المدمّر في ظلّ استمرار العدوان

2026-03-09 14:14
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي اليوم الاثنين أنه في ظل استمرار العدوان العسكري على إيران، لا مجال للتحدث عن شيء آخر سوى الدفاع والرد المدمر على العدو.

وشدد بقائي على أن هدف أميركا هو السيطرة على موارد البلدان الاخرى، وأضاف "(السيناتور ليندسي) غراهام قال بشغف إنهم سيسيطرون على نفط ايران اذا استطاعوا، والى جانب نفط فنزويلا، فانهم سيسيطرون على 31 بالمئة من احتياطي النفط في العالم، وقبل ذلك أيضًا قال وزير الخارجية الأميركي إنهم دخلوا الحرب من اجل "اسرائيل"، فهدفهم ليس خافيًا على شعبنا والمجتمع الدولي وشعوب المنطقة".  

وأشار الى أن "الأميركيين هاجموا إيران مرتين خلال اجراء المفاوضات، ولذلك فإن الواجب هو واضح وهو الاستمرار في الدفاع عن إيران بكل قوة وبصوت واحد وموحّد"، وقال "في شهر رمضان استفادوا من إراضي وامكانيات بعض الدول المنطقة للعدوان على دولة مسلمة".

وشدد بقائي على أن "الأيام الـعشرة الماضية أثبتت للجميع بان الوجود العسكري الاميركي في المنطقة لا يجلب أبدًا الأمن والاستقرار بل على العكس، فإنه لا يجلب سوى انعدام الأمن وإحداث الشرخ بين دول المنطقة وتأجيج التفرقة بين الدول الاسلامية". 

 

الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
