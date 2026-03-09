كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي تمديد ولاية مجلس النواب لسنتيْن

لبنان

حزب الله مُباركًا انتخاب آية الله الخامنئي: الثورة ماضية بكل قوة وصلابة
لبنان

حزب الله مُباركًا انتخاب آية الله الخامنئي: الثورة ماضية بكل قوة وصلابة

2026-03-09 15:05
46

بيان صادر عن حزب الله حول انتخاب آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائدًا ثالثاً للجمهورية الإسلامية في إيران:

يُبارك حزب الله للجمهورية الإسلامية في إيران، قيادةً وشعبًا، انتخاب آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائدًا ثالثاً للثورة الإسلامية، خلفًا لخير سلف، سيد قادة شهداء الأمة الإمام علي الحسيني الخامنئي (رضوان الله عليه)، الذي ارتقى شهيداً بعد عقود من الجهاد والقيادة الحكيمة التي حفظت مسيرة الثورة الإسلامية، ورسخت نهج العزة والاستقلال والاقتدار في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.
 
ويحيّي حزب الله الجهود المباركة والمسؤولية التاريخية والشرعية التي تحمّلها مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية، الذي سارع إلى انتخاب قائد جديد للثورة ووليّ للأمة، رغم الظروف الصعبة والعدوان الإجرامي الأميركي - الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، واستهداف مجلس الخبراء لمنع انتخاب القائد الجديد، ليصيب انتخاب السيد مجتبى الخامنئي الأعداء بالخيبة والارتباك.

إن هذا الانتخاب السريع والحكيم يوجّه رسالة صاعقة إلى أعداء الجمهورية الإسلامية وأعداء الأمة، أن إيران بقيادتها وشعبها لن يُرهبها إرهاب المعتدين، وأن محاولات النيل من هذه الثورة تسقط أمام تضحيات المجاهدين ودماء الشهداء وصلابة القيادة، ولن يستطيع كل جبروت أميركا وإسرائيل من كسر إرادة هذا الشعب العزيز، أبناء الإمام القائد الشهيد السيد علي الخامنئي، وأن هذه الثورة ماضية بكل قوة وصلابة على نهج الولاية  حتى تحقيق العزة والنصر.

إننا في حزب الله إذ نتقدم بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، نجدد العهد والوفاء لهذا النهج المبارك والثبات على خط الولاية، وندعو الله تعالى أن يُسدّد خطى آية الله السيد مجتبى الخامنئي في مواصلة هذا النهج الأصيل الذي خطّه الإمام الخميني (قدس سره)، ويُوفّقه في حمل هذه الأمانة العظيمة، وأن يحفظه من كيد الأعداء والمجرمين، وأن يحفظ الجمهورية الإسلامية وشعبها العزيز، وأن تخرج من هذا العدوان منتصرة وأكثر قوة ومنعةً واقتدارًا.

العلاقات الإعلامية في حزب الله
الإثنين 09-03-2026
19 رمضان 1447 هـ

الكلمات المفتاحية
حزب الله العلاقات الإعلامية في حزب الله ايران
إقرأ المزيد
المزيد
تمديد ولاية مجلس النواب لسنتيْن
تمديد ولاية مجلس النواب لسنتيْن
لبنان منذ 25 دقيقة
حزب الله مُباركًا انتخاب آية الله الخامنئي: الثورة ماضية بكل قوة وصلابة
حزب الله مُباركًا انتخاب آية الله الخامنئي: الثورة ماضية بكل قوة وصلابة
لبنان منذ 28 دقيقة
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد وجرح مسعفين في طيردبا وجويا.. العداد لا يتوقف
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد وجرح مسعفين في طيردبا وجويا.. العداد لا يتوقف
لبنان منذ 3 ساعات
قطاع غزة: شهداء في قصف على غرب النصيرات 
قطاع غزة: شهداء في قصف على غرب النصيرات 
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
حزب الله مُباركًا انتخاب آية الله الخامنئي: الثورة ماضية بكل قوة وصلابة
حزب الله مُباركًا انتخاب آية الله الخامنئي: الثورة ماضية بكل قوة وصلابة
لبنان منذ 28 دقيقة
الخارجية الإيرانية: لا مجال سوى للرد المدمّر في ظلّ استمرار العدوان
الخارجية الإيرانية: لا مجال سوى للرد المدمّر في ظلّ استمرار العدوان
إيران منذ ساعة
ملاحظات قانونية على قرار الحكومة «حظر النشاط العسكري لحزب الله»
ملاحظات قانونية على قرار الحكومة «حظر النشاط العسكري لحزب الله»
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
الرسائل النارية والاستراتيجية لاختيار السيد مجتبى أمينًا وقائدًا للثورة الإسلامية
الرسائل النارية والاستراتيجية لاختيار السيد مجتبى أمينًا وقائدًا للثورة الإسلامية
مقالات منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة