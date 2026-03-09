كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تمديد ولاية مجلس النواب لسنتيْن
تمديد ولاية مجلس النواب لسنتيْن

2026-03-09 15:08
أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين باكثرية 76 صوتا ومعارضة 41  نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد افتتح اعمال الجلسة التشريعية بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب والوزير السابق محسن دلول، ثم تلاوة مرسوم فتح الدورة الاستثنائية. بعدها بدأ المجلس بمناقشة اقتراحات القوانين الرامية لتمديد ولاية مجلس النواب وهي ثلاثة اقتراحات.

واعتبر النائب جبران باسيل في الجلسة أن "مبدأ دورية الانتخابات ركن اساسي من الانتظام العام ونحن منتخبون بوكالة من الشعب ولا نستطيع ان نمدد نيابة عن الشعب".

بدوره، أشار النائب علي حسن خليل إلى أن "الحديث عن التمديد ليست مسألة ترف انما هناك وضع استثنائي والمجلس الدستوري قال ان الظروف الاستثنائية تولد شرعية استثنائية والاسباب الموجبة تلزم إجراء الانتخابات فور زوال الظروف الاستثنائية". 

ودعت النائب حليمة قعقور الى "فتح ابواب المجلس لنأخذ دورنا".

واقترح النائب سجيع عطية "التمديد لمدة سنتين وعشرة أشهر".

 النائب أسامة سعد ربط التمديد "بمادتين في الدستور".

بعدها، طرح الرئيس بري الاقتراح الأبعد مدى وهو التمديد لمدة سنتيْن، وتمّ التصويت بالمناداة بالأسماء فصوّت 76 نائبا مع التمديد لسنتين، فيما أعلن 41 نائبًا ضدّ التمديد لسنتيْن، وامتنع أربعة نواب عن التصويت. 

