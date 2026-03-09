كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
إيران

الشيخ  مكارم الشيرازي يبارك انتخاب السيد مجتبى الخامنئي قائداً للثورة الإسلامية
إيران

الشيخ  مكارم الشيرازي يبارك انتخاب السيد مجتبى الخامنئي قائداً للثورة الإسلامية

2026-03-09 15:41
68

أصدر آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي بياناً عقب انتخاب السيد مجتبى الخامنئي قائداً جديداً للثورة الإسلامية، أكد فيه أن مجلس خبراء القيادة أدّى واجبه الشرعي والقانوني في هذه المرحلة الحساسة باتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وأشار مكارم الشيرازي إلى أن المجلس، وبعد دراسة المعايير اللازمة، اختار السيد مجتبى الخامنئي قائداً ثالثاً للثورة الإسلامية، معتبراً أن هذا القرار أتمّ الحجة على الجميع.

ودعا الشعب الإيراني وأركان النظام إلى مبايعة القائد الجديد ومواصلة المسار المشرق للثورة الإسلامية من خلال الوحدة والصمود حتى تحقيق النصر النهائي.

كما جدّد التعزية باستشهاد قائد الثورة الإسلامية الراحل علي الخامنئي، إضافة إلى القادة وأفراد الشعب الإيراني الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة، بينهم أطفال ونساء.

وختم مكارم الشيرازي بيانه بتهنئة القائد الجديد والشعب الإيراني بهذا الاختيار، سائلاً الله أن يمنّ على إيران بالنصر والعزة والرفعة، وأن يكتب الذل لأعدائها.

