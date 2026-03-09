وجه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى سماحة الشيخ علي الخطيب رسالة تهنئة إلى آية الله السيد مجتبى خامنئي لمناسبة انتخابه مرشدًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية

ومما جاء في الرسالة: "أسعدنا انتخابكم مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائدا للثورة الإسلامية المظفرة، خلفًا لوالدكم الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي رحمه الله، ما يؤكد حرص القيادة في الجمهورية الإسلامية على استمرار النهج السليم للثورة الإسلامية الإيرانية".

أضاف الشيخ الخطيب: "لقد كان انعقاد مجلس خبراء القيادة في ظل الحرب العدوانية الأميركية "الإسرائيلية" على الجمهورية الإسلامية، واختياركم لهذا الموقع على وجه السرعة، دليلًا واضحًا على استمرار التصدي لهذه الحرب الظالمة، وكذلك استمرارًا للمسيرة والنهج الذي سلكه والدكم الشهيد ومن قبله السيد الإمام روح الله الموسوي الخميني (قدس سرهما)".

وتابع الشيخ الخطيب: "إننا في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، نعاهدكم على الاستمرار في العلاقة الطيبة مع الجمهورية الإسلامية بقيادتكم كما كانت في عهد سلفكم، ونحن نخوض اليوم معا معركة الكرامة والشرف دفاعًا عن بلادنا وشعوبنا في وجه العدوان الأميركي الصهيوني. ونسأل الله تعالى أن يحقق آمال شعوبنا بالنصر على المعتدين الظالمين بقيادتكم، متوجهين إلى سيادتكم بخالص التهاني، والتوفيق بقيادة الجمهورية الإسلامية إلى مزيد من التقدم والاستقرار، وللشعب الإيراني الشقيق مزيدًا من القوة والمنعة والعزة والكرامة".



