تمكن مجاهدو المقاومة الإسلامية من تدمير إحدى أهم محطات الاتصالات الفضائية للأقمار الاصطناعية والدفاع السيبيري للعدو الصهيوني في وسط فلسطين المحتلة، بعد إصابتها بصاروخ بعيد المدى.

وأقرّت وسائل إعلام العدو بتدمير المحطة الواقعة في وادي إيلا والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة 160 كلم، مشيرة إلى أن المحطة أصيبت عصر اليوم الاثنين 09 آذار/مارس 2026 بصاروخ بعيد المدى أطلقه حزب الله من لبنان، واصفة المحطة التي تم تدميرها بأنها "منشأة استراتيجية".

وأصدرت المقاومة الإسلامية بيانًا حول العملية جاء فيه: "ردًّا على العدوان "الإسرائيلي" المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 17:00 الإثنين 09/03/2026 محطّة الاتّصالات الفضائيّة التابعة لشعبة الاتّصالات والدفاع السيبيري في جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في وادي إيلا وسط فلسطين المحتلّة والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة 160 كلم بصلية من الصواريخ النوعيّة".

والموقع المستهدف بالدقة الكاملة هو محطة إيمك هإيلا للأقمار الاصطناعية "الإسرائيلية"، بالقرب من مدينة "بيت شيمش"، تعتبر واحدة من أكبر وأقدم محطات الاتصالات الفضائية والأرضية، وتعمل كبوابة لنقل البيانات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، تابعة لشركة الاتصالات "الإسرائيلية" (Bezeq).



