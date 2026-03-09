كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي السيد الحوثي مهنئًا باختيار آية الله الخامنئي: صفعةً كبيرةً وخيبة أمل لطغاة العصر 

لبنان

لبنان

فيديو| المقاومة الإسلامية دمّرت محطّة الاتّصالات الفضائيّة للعدو في "بيت شيمش"

2026-03-09 19:35
88

تمكن مجاهدو المقاومة الإسلامية من تدمير إحدى أهم محطات الاتصالات الفضائية للأقمار الاصطناعية والدفاع السيبيري للعدو الصهيوني في وسط فلسطين المحتلة، بعد إصابتها بصاروخ بعيد المدى.

وأقرّت وسائل إعلام العدو بتدمير المحطة الواقعة في وادي إيلا والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة 160 كلم، مشيرة إلى أن المحطة أصيبت عصر اليوم الاثنين 09 آذار/مارس 2026 بصاروخ بعيد المدى أطلقه حزب الله من لبنان، واصفة المحطة التي تم تدميرها بأنها "منشأة استراتيجية".

وأصدرت المقاومة الإسلامية بيانًا حول العملية جاء فيه: "ردًّا على العدوان "الإسرائيلي" المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 17:00 الإثنين 09/03/2026 محطّة الاتّصالات الفضائيّة التابعة لشعبة الاتّصالات والدفاع السيبيري في جيش العدوّ "الإسرائيليّ" في وادي إيلا وسط فلسطين المحتلّة والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة 160 كلم بصلية من الصواريخ النوعيّة".

والموقع المستهدف بالدقة الكاملة هو محطة إيمك هإيلا للأقمار الاصطناعية "الإسرائيلية"، بالقرب من مدينة "بيت شيمش"، تعتبر واحدة من أكبر وأقدم محطات الاتصالات الفضائية والأرضية، وتعمل كبوابة لنقل البيانات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، تابعة لشركة الاتصالات "الإسرائيلية" (Bezeq).
 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله فلسطين المحتلة العدو الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
أيُّها الأحرَار هبُّوا لِنُقاتِل...
أيُّها الأحرَار هبُّوا لِنُقاتِل...
لبنان منذ 10 دقائق
النائب رعد: استجابة الحكومة لسد ذريعة العدو أغرته وشجعته على طرح ذرائع أخرى
النائب رعد: استجابة الحكومة لسد ذريعة العدو أغرته وشجعته على طرح ذرائع أخرى
لبنان منذ ساعة
بالفيديو| مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة
بالفيديو| مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة "ستيلا ماريس" في حيفا
لبنان منذ ساعتين
فيديو| المقاومة الإسلامية دمّرت محطّة الاتّصالات الفضائيّة للعدو في
فيديو| المقاومة الإسلامية دمّرت محطّة الاتّصالات الفضائيّة للعدو في "بيت شيمش"
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
أيُّها الأحرَار هبُّوا لِنُقاتِل...
أيُّها الأحرَار هبُّوا لِنُقاتِل...
لبنان منذ 10 دقائق
النائب رعد: استجابة الحكومة لسد ذريعة العدو أغرته وشجعته على طرح ذرائع أخرى
النائب رعد: استجابة الحكومة لسد ذريعة العدو أغرته وشجعته على طرح ذرائع أخرى
لبنان منذ ساعة
تراجع قدرة الدفاع الجوي
تراجع قدرة الدفاع الجوي "الإسرائيلي" بعد عشرة أيام من الضربات الإيرانية المتواصلة
إيران منذ ساعة
بالفيديو| مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة
بالفيديو| مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة "ستيلا ماريس" في حيفا
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة