أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني أنه من غير المرجح أن يتحقق الأمن في مضيق هرمز في ظل النار التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" في المنطقة.

وكتب لاريجاني عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي باللغتين الفارسية والعربية: "من غير المرجح أن يتحقق الأمن في مضيق هرمز في ظل النار التي أضرمتها الولايات المتحدة الأميركية و"إسرائيل"".

وأشار لاريجاني إلى أن تصميم هذه الأوضاع جاء بمشاركة جهات لم تكن غير فاعلة في دعم هذه الحرب.

وكان لاريجاني قد أكد في مقابلة مع هيئة الإذاعة والبث الإيرانية، بأن إيران لم تغلق مضيق هرمز، بل إن الوضع حدث بشكل طبيعي نتيجة الصراعات الإقليمية؛ مشددًا على أن الهجمات على زوارق وسفن ايرانية أجبرت القوات الإيرانية على الرد، ما أدى إلى اضطراب حركة النقل العالمية.



الكلمات المفتاحية