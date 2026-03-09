كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

الأوقاف الفلسطينية تدين إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه
فلسطين

الأوقاف الفلسطينية تدين إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه

2026-03-09 22:53
47

أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع إقامة صلاة التراويح خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

ووصفت الوزارة هذا القرار بـ"السابقة الخطيرة وغير المسبوقة منذ احتلال القدس"، ورأت أنه "يأتي في إطار سياسة تصعيد واعتداء على حرية العبادة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بهدف التضييق عليه ومنعه من ممارسة شعائره الدينية بحرية".

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين 09 آذار/مارس 2026: "إن إغلاق المسجد الأقصى ومنع أداء صلاة التراويح، التي تشكل ركيزة أساسية من شعائر رمضان، يُعد اعتداءً صارخًا على الحق الديني والتاريخي للمسلمين في القدس. ونوهت بأن مثل هذه الإجراءات لن تثني الفلسطينيين عن أداء واجباتهم الدينية".

وشددت وزارة الأوقاف على استمرارها في الدفاع عن الحق في ممارسة الشعائر الدينية في كل أنحاء القدس وفلسطين، مؤكدة أن "مدينة القدس ومقدساتها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين وحدهم".

ودعت الوزارة جميع المؤسسات الدولية والإسلامية إلى "التحرك العاجل لمواجهة هذا الاعتداء، والضغط على الاحتلال لرفع القيود عن المساجد وضمان حرية العبادة"، محذرة من استمرار الانتهاكات، ومطالبة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وفلسطين المحتلة بـ"التكاتف لمواجهة هذه السياسات التعسفية".
 

فلسطين المحتلة المسجد الأقصى شهر رمضان العدو الصهيوني
