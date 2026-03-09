وجّه المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، التابع للحرس الثوري الإيراني، رسالة إلى العدو الصهيوني، قائلًا: "لا يزال هناك وابل ضخم من النيران سيهطل عليكم وسنشدد عليكم، ومصير قاسٍ ينتظركم".

أضاف المتحدث باسم المقر، في بيان، الاثنين 9 آذار/مارس 2026، مخاطبًا العدو: "لحظة بعد لحظة، سيَضِيق الخناق عليكم أكثر فأكثر، وسيصبح الفرار إلى الملاجئ الضيقة والمظلمة عادة لكم أكثر من ذي قبل".

أضاف: "إنّ تَدافُع الصهاينة أثناء الفرار من مطار "بن غوريون" يُظهِر حقيقة الظروف العصيبة والمزرية لهذا الكيان العاجز".

وواصل قوله: "الدم في عروقنا وجد تدفُّقًا جديدًا، نحن متعجّلون لخوض المعركة ضد المعتدين على أرضنا، لنا إرادة صلبة وفولاذية، وبكل أرواحنا، سنكون حُماة لسلامة هذه الأرض".

في السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء عن "استهداف مواقع أميركية وصهيونية، بينها وحدة الدعم القتالي "رهاوام" ومحطة الرادار للإنذار المبكر في القاعدة الأميركية رقم 512 داخل الأراضي المحتلة".

وقال المقر، في بيان آخر: "استهدفنا مراكز تجمُّع ومستودعات تجهيزات أميركية في قاعدة "العُديري" في الكويت ضمن عملية مشتركة بالطائرات المُسيَّرة الهجومية".

وأوضح أنّ "بحرية الحرس الثوري نفّذت، فجر اليوم، هجوما مركّبًا بمُسيَّرات وصواريخ "كروز" على قاعدة "العُديري" للمروحيات التابعة للقوات الأميركية، مؤكّدًا "إصابة 11 هدفًا عسكريًا مهمًا داخل "العُديري"، بينها خزانات وقود ومنصّات مروحيّات ومرافق لوجستية وبُنى تحتية للقاعدة".

كما لفت الانتباه إلى ما أكّدته مصادر ميدانية حول "انسحاب القوات الأميركية من أجزاء من "العُديري" بعد الضربات الدقيقة التي نفّذتها القوات الإيرانية".

وتابع قائلًا: "دفاعاتنا الجوية أسقطت مُسيَّرتين أميركيتَيْن من طراز "MQ-9" في مدينتَيْ جم وخورموج في محافظة بوشهر، واعترضت صواريخ "كروز" في سماء طهران، وقواتنا أسقطت طائرة مُسيَّرة تابعة للكيان الصهيوني في منطقة برندك خلال عمليات التصدّي للأهداف المعادية".

الكلمات المفتاحية