العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:58 |رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: نتقدم بخالص التبريكات إلى الجمهورية الإسلامية بانتخاب السيد مجتبى خامنئي قائداً للثورة
00:52 |الولايات المتحدة| السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن: ترامب ووزير الحرب هيغسيث مسؤولان عن مقتل 175 شخصاً معظمهم من الأطفال ويجب محاسبتهما
00:50 |تونس| الأمين العام لحزب العمل حمّة الهمامي: العدوان على إيران يستهدف أمة من أجل إخضاع إيران والهيمنة استكمالاً للمخطط الأميركي الإسرائيلي في المنطقة
00:50 |تونس| الهمّامي: العداون على إيران هو امتداد للمخطط الأميركي العدواني تجاه العديد من الدول في العالم
00:50 |تونس| الهمامي: العداون يهدف إلى إخضاع المنطقة بالكامل لسيطرة الكيان الإسرائيلي و على جميع القوى التحررية الوقوف إلى جانب إيران وحزب الله لإفشال المخطط
00:37 |المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: نحن متعجلون لخوض المعركة ضد المعتدين على أرضنا لنا إرادة صلبة وفولاذية، وبكل أرواحنا سنكون حماة لسلامة هذه الأرض
00:35 |المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي:لحظة بعد لحظة سيضيق الخناق عليكم أكثر فأكثر وسيصبح الفرار إلى الملاجئ الضيقة والمظلمة عادة لكم أكثر من ذي قبل
00:34 |المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: إن تدافع الصهاينة أثناء الفرار من مطار بن غوريون، يظهر حقيقة الظروف العصيبة والمزرية لهذا الكيان العاجز