شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-03-10 00:04
32
00:58 |
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: نتقدم بخالص التبريكات إلى الجمهورية الإسلامية بانتخاب السيد مجتبى خامنئي قائداً للثورة
00:52 |
الولايات المتحدة| السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن: ترامب ووزير الحرب هيغسيث مسؤولان عن مقتل 175 شخصاً معظمهم من الأطفال ويجب محاسبتهما
00:50 |
تونس| الأمين العام لحزب العمل حمّة الهمامي: العدوان على إيران يستهدف أمة من أجل إخضاع إيران والهيمنة استكمالاً للمخطط الأميركي الإسرائيلي في المنطقة
00:50 |
تونس| الهمّامي: العداون على إيران هو امتداد للمخطط الأميركي العدواني تجاه العديد من الدول في العالم
00:50 |
تونس| الهمامي: العداون يهدف إلى إخضاع المنطقة بالكامل لسيطرة الكيان الإسرائيلي و على جميع القوى التحررية الوقوف إلى جانب إيران وحزب الله لإفشال المخطط
00:39 |
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: سنشدد عليكم ومصير قاسٍ ينتظركم
00:37 |
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: نحن متعجلون لخوض المعركة ضد المعتدين على أرضنا لنا إرادة صلبة وفولاذية، وبكل أرواحنا سنكون حماة لسلامة هذه الأرض
00:36 |
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: الدم في عروقنا وجد تدفقاً جديداً
00:35 |
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي:لحظة بعد لحظة سيضيق الخناق عليكم أكثر فأكثر وسيصبح الفرار إلى الملاجئ الضيقة والمظلمة عادة لكم أكثر من ذي قبل
00:34 |
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: إن تدافع الصهاينة أثناء الفرار من مطار بن غوريون، يظهر حقيقة الظروف العصيبة والمزرية لهذا الكيان العاجز
00:32 |
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: لا يزال هناك وابل ضخم من النيران سيهطل عليكم
00:27 |
إيران تطلق دفعة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة
00:26 |
وزبر الخارجيّة الإيراني عباس عراقجي : لم نغلق مضيق هرمز ولا نمنع ناقلات النفط من العبور
00:16 |
التلفزيون الإيراني: إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة
