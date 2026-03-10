توجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بـ"الشكر إلى القيادة المركزية للجيش الأميركي لاعترافها باستخدام أراضي جيراننا لإطلاق صواريخ قصيرة المدى ضد شعبنا".

وقال عراقجي، في منشور على منصة "أكس"، الأحد 9 آذار/مارس 2026: "يبدو أنّ الهجوم على محطة تحلية المياه في قشم (في جنوب شرق إيران) قد نُفّذ باستخدام أراضي جيراننا أيضًا".

وبيّن أنّه "إذا قامت الصواريخ الإيرانية القوية بتدمير هذه المنظومات أينما وُجِدت ردًّا على ذلك فلا ينبغي لأحد أنْ يشتكي".

من جهته، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني، غريب آبادي، عن أنّ "بعض الدول ومنها الصين وروسيا وفرنسا أجرت اتصالات معنا (مع إيران) بشأن وقف إطلاق النار".

وقال آبادي، للتلفزيون الإيراني، الأحد 9 آذار/مارس 2026: "شرطنا الأول لوقف إطلاق النار هو عدم تكرار العدوان مرة أخرى. حتى لو أوقفوا هم (الولايات المتحدة والكيان الصهيوني) الحرب فإنّ وقف الحرب بيدنا نحن".

أضاف آبادي: "سننهي الحرب عندما نكون على يقين بأنّ الحرب لن تتكرّر مرة أخرى. اليوم اليد العليا لنا والجمهورية الإسلامية هي التي تحدّد متى تنتهي الحرب".

