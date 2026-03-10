ردًّا على العدوان "الإسرائيلي" المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، أصدرت المقاومة الإسلامية، الاثنين 9 آذار/مارس 2026، 24 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدّي لتحرُّكات العدو "الإسرائيلي" عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو "الإسرائيلي" ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة وعمقها، وفقًا للآتي:

1- الساعة 04:40 من عصر أمس الأحد، استهداف جرافة وآليتين لجيش العدو "الإسرائيلي" في مرتفع "القبع" عند الأطراف الجنوبية - الشرقية لبلدة مركبا بالصواريخ الموجَّهة، وتحقيق إصابات مؤكدة.

2- الساعة 23:50 من مساء أمس الأحد، بعد رصد قوة تابعة لجيش العدو "الإسرائيلي" تتقدَّم في اتجاه "خلة المحافر" في بلدة العديسة الحدودية، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلامية بقذائف مدفعية.

3- الساعة 23:50 من مساء أمس الأحد، بعد رصد قوة تابعة لجيش العدو "الإسرائيلي" تتقدّم في اتجاه بلدة عيترون الحدوديّة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف مدفعية.

4- الساعة 00:10، بعد فشل الإنزال "الإسرائيلي" قبل يومين في بلدة النبي شيت في البقاع، حاول العدو مجدّدًا تنفيذ إنزال في المنطقة نفسها، لكن أعين المجاهدين وأسلحتهم كانت بالمرصاد، حيث رصدوا تسلُّل نحو 15 مروحيّة تابعة لجيش العدو من الاتجاه السوري حلّقت فوق السلسلة الشرقيّة، تحديدًا في أجواء قرى جنتا، يحفوفا، النبي شيث، عرسال، ورأس بعلبك، وعمد عدد منها إلى إنزال قوة مشاة في سهل سرغايا رُصِد تقدُّمها في اتجاه الأراضي اللبنانيّة، فتصدّى المجاهدون للمروحيّات وللقوّة المتسلّلة بالأسلحة المناسبة.

5- الساعة 00:30، بعد رصد قوة تابعة لجيش العدو "الإسرائيلي" تتقدم في اتّجاه بلدة عيترون الحدودية، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثانية بقذائف مدفعية.

6- الساعة 00:45، بعد رصد قوة تابعة لجيش العدو "الإسرائيلي" تتقدَّم في اتجاه "خلّة المحافر" في بلدة العديسة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثانية بقذائف مدفعية.

7- الساعة 02:15 فجر الاثنين، بعد استهداف القوة "الإسرائيلية" المتوغّلة في اتجاه العديسة بصليات صاروخية، اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية بأسلحة رشاشة وقذائف صاروخية، مما أجبرها على التراجع إلى "خلّة المحافر".

8- الساعة 05:50، في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لمستوطنة "كريات شمونة" في شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصلية صاروخية.

9- الساعة 06:12، بعد رصد تقدُّم قوة "إسرائيلية" من مرتفع العقبة في بلدة مركبا الحدودية، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصلية صاروخية.

10- الساعة 06:30، استهداف تجمّع لآليات جيش العدو "الإسرائيلي" وجنوده في "خلّة المحافر" في خراج العديسة بصلية صاروخية.

11- الساعة 06:30، بعد رصد تقدم قوة "إسرائيلية" من "حارة البرسيمة" في بلدة رب الثلاثين الحدودية، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصلية صاروخية.

12- الساعة 08:55، استهداف موقع "العبّاد" مقابل بلدة حولا الحدودية بصلية صاروخيّة.

13- الساعة 08:55، استهداف موقع "المنارة" مقابل حولا بصلية صاروخيّة.

14- الساعة 11:30، في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لـ"كريات شمونة"، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصلية صاروخيّة.

15- الساعة 11:50، شَنُّ هجوم جوّي بسرب من المُسيَّرات الانقضاضية على مقر الفرقة 146 في الجيش الصهيوني في جعتون بشرق مستوطة نهاريا.

16- الساعة 12:15، استهداف قاعدة "زائيف" الصهيونية للدفاع الجوي في مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية نوعية.

17- الساعة 14:55، في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لـ"نهاريا"، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصلية صاروخية.

18- الساعة 15:30، استهداف لقوة لجيش العدو "الإسرائيلي" في وادي هونين مقابل بلدة مركبا الحدودية بصلية صاروخية.

19- الساعة 17:00، استهداف تجمّع لجنود جيش العدو "الإسرائيلي" في موقع "البغدادي" مقابل بلدة ميس الجبل الحدودية بصلية صاروخيّة.

20- الساعة 17:00، استهداف بصلية من الصواريخ النوعيّة لمحطة الاتّصالات الفضائية التابعة لشعبة الاتّصالات والدفاع السيبيري في جيش العدو "الإسرائيلي" في وادي إيلا وسط فلسطين المحتلّة، والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة 160 كلم.

21- الساعة 17:00، استهداف قاعدة "الرملة" (قاعدة قيادة "الجبهة الداخلية") في جنوب شرق "تل أبيب"، والتي تبعد عن الحدود اللبنانية - الفلسطينيّة 135 كلم، بصلية من الصواريخ النوعية.

22- الساعة 21:45، استهداف تجمُّع جنود لجيش العدو "الإسرائيلي" وآليّاته في "العباد" بصلية صاروخيّة.

23- الساعة 23:00، استهداف مصنع عسكري في غرب مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخيّة.

24- الساعة 23:20، في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدونا مستوطنة "مسكاف عام" بصلية صاروخية.

"إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو "الإسرائيلي" الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعبًا ومقاومة".

