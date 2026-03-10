كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
2026-03-10 01:59
الحرس الثوري: جميع البُنية التحتية العسكرية الأميركية في المنطقة دُمّرت
أكّد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أنّ: "القوات المسلحة الإيرانية تترقَّب الأسطول البحري الأميركي في مضيق هرمز وحاملة الطائرات "جيرالد فورد".

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، في بيان، الاثنين 9 آذار/مارس 2026: "تُوجَد البحرية الأميركية في مضيق هرمز على مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر من إيران. القوات المسلحة الإيرانية على أهبَّة الاستعداد لحماية النفط وأمن المنطقة". 

وأشار المتحدث  إلى أنّ: "الرئيس الأميركي  ترامب يحاول فرض ضغط نفسي على إيران بالأكاذيب والخداع"، مشدّدًا على أنّ: "إيران تتصدّى للعدوان الأميركي و"الإسرائيلي"بشجاعة وإرادة قوية".

وفيما بيّن أنّ: "جميع البُنية التحتية العسكرية الأميركية في المنطقة دُمّرت"، قال: "نواصل الحرب بكل قوتنا، وإيران هي من ستحدّد نهاية الحرب".

مقالات مرتبطة
