أكّد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أنّ: "القوات المسلحة الإيرانية تترقَّب الأسطول البحري الأميركي في مضيق هرمز وحاملة الطائرات "جيرالد فورد".

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، في بيان، الاثنين 9 آذار/مارس 2026: "تُوجَد البحرية الأميركية في مضيق هرمز على مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر من إيران. القوات المسلحة الإيرانية على أهبَّة الاستعداد لحماية النفط وأمن المنطقة".

وأشار المتحدث إلى أنّ: "الرئيس الأميركي ترامب يحاول فرض ضغط نفسي على إيران بالأكاذيب والخداع"، مشدّدًا على أنّ: "إيران تتصدّى للعدوان الأميركي و"الإسرائيلي"بشجاعة وإرادة قوية".

وفيما بيّن أنّ: "جميع البُنية التحتية العسكرية الأميركية في المنطقة دُمّرت"، قال: "نواصل الحرب بكل قوتنا، وإيران هي من ستحدّد نهاية الحرب".

الكلمات المفتاحية