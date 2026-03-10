نفّذت المقاومة الإسلامية 15 عمليات بين مساء الاثنين 09/03/2026 وفجر الثلاثاء 10/03/2026 ضد القواعد والمواقع العسكرية الصهيونية في فلسطين المحتلة، من بينها عملية تصدّي لمحاولة لتقدُّم قوات العدو الصهيوني وعملية استدراج لقوة صهيونية ضمن الأراضي اللبنانية، وذلك ردًّا على العدوان الصهيوني المستمر على المدن والبلدات اللبنانيّة، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة. وفيما يلي تفاصيل العمليات:

1- الساعة 18:30، الاثنين، استهداف قاعدة "تل هشومير" (مقر قيادة أركانيّة في جنوب شرق "تل أبيب")، والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 120 كلم بمُسيَّرتين انقضاضيّتين.

2- الساعة 10:00، صباح الاثنين، استهداف قاعدة "تسيبوريت" في شرق مدينة حيفا، للمرّة الأولى، والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، بسرب من المُسيَّرات الانقضاضيّة.

3- الساعة 00:05، فجر الثلاثاء، استهداف تجمّع جنود وآليّات لجيش العدو "الإسرائيلي" في الموقع المستحدث في بلدة مركبا بصلية صاروخية.‏

4- الساعة 00:35، فجر الثلاثاء، استهداف قاعدة "غيفع" للتحكّم بالمُسيَّرات في شرق مدينة صفد المحتلّة، بصلية صاروخية نوعية.

5- الساعة 01:15، فجر الثلاثاء، استهداف تجمّع لجنود العدو "الإسرائيلي" في منطقة الخانوق في قرية عيترون بقذائف مدفعيّة.

6- الساعة 01:20، فجر الثلاثاء، استهداف تجمّع لقوات جيش العدو في ‏مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس الحدوديّة بصلية صاروخية.‏

7 - الساعة 01:30، فجر الثلاثاء، استهداف ثكنة "يفتاح" بصلية صاروخية.

8- الساعة 01:40، فجر الثلاثاء، استهداف مربض مدفعيّة قرب موقع "المرج" مقابل بلدة مركبا الحدودية بصلية صاروخية.‏

9- الساعة 02:30، فجر الثلاثاء، تَصَدّي لمحاولة تقدُّم نفّذتها قوّات جيش العدو "الإسرائيلي" عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام في محيط المعتقل وتحقيق إصابات مؤكّدة لدبّابتين من نوع "ميركافا" شُوِهدت إحداهما وهي تحترق، واستهداف قوات العدو خلال محاولتها سحب الدبّابتين بأسلحة مناسبة، وسط اشتباكات ضارية مع القوة "الإسرائيلية" المتقدّمة.

10- استدراج قوات العدو إلى نقطة كمين محكم عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام أثناء محاولتهم سحب قتلاهم من أرض المعركة، واستهدافهم بأسلحة مناسبة لدى وصولهم إلى نقطة المقتل وتحقيق إصابة مباشرة لدبّابة "ميركافا" هي الثالثة في هذا الاشتباك المستمر، حيث شُوهدت كما التي قبلها وهي تحترق.

11- استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:00 اليوم الثلاثاء 10/03/2026 تجمّع جنود لجيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة مقابل بلدة عيترون الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

12- استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:00 اليوم الثلاثاء 10/03/2026 الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

13- استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:15 اليوم الثلاثاء 10/03/2026 مربض المدفعيّة في محيط موقع العبّاد بصلية صاروخيّة.

14- بعد رصد قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ تحاول التسلّل باتّجاه بلدة حولا الحدوديّة عند الساعة 02:30 الثلاثاء 10/03/2026 استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في موقع العبّاد ومحيطه بصلية صاروخيّة.

15- استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:45 الثلاثاء 10/03/2026 الموقع المستحدث في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخيّة.

