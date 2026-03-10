كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي مشاهد من إطلاق المقاومة الإسلامية في العراق لرشقة صاروخية باتجاه قواعد الاحتلال

لبنان

الخيام مقبرة الغزاة ..كمين محكم .. قتلى وجرحى واحتراق 3 دبابات
لبنان

الخيام مقبرة الغزاة ..كمين محكم .. قتلى وجرحى واحتراق 3 دبابات "ميركافا"

2026-03-10 05:38
المقاومة تعلن تدمير ثلاث دبابات "ميركافا" بكمين لقوات الاحتلال في أطراف الخيام
88

 

أعلنت المقاومة الإسلامية عن تصدي مجاهديها لمحاولة تقدُّم  قوّات جيش العدو "الإسرائيلي" في محيط معتقل مدينة الخيام، مؤكدة  تحقيق إصابات مباشرة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوة المعتدية، كما تحدثت عن إصابة ثلاث دبابات "ميركافا" وإشتعال النيران فيها. 

وفي بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 10 آذار/ مارس 2026 تحت الرقم "9"، أكدت المقاومة الإسلامية بداية عن استهداف دبابتين من نوع "ميركافا" بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيهما بشكل كامل وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح، وذلك أثناء محاولة العدوّ التقدم لاستعادة مواقع في المنطقة.

وذكرت المقاومة أن مجاهديها عمدوا إلى استهداف قوّات الإخلاء التابعة للعدو بالأسلحة المناسبة خلال محاولات سحبها للدبّابتين، وسط اشتباكات ضارية مع القوة "الإسرائيلية" المتقدّمة.

وفي بيان لاحق، قالت المقاومة الإسلامية :"استكمالاً للمواجهة البطوليّة التي يخوضها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام، قام المجاهدون باستدراج قوّات العدوّ إلى نقطة كمين محكم أثناء محاولتهم سحب قتلاهم من أرض المعركة. ولدى وصولهم إلى نقطة المقتل، استهدفهم المجاهدون بالأسلحة المناسبة محقّقين إصابة مباشرة لدبّابة ميركافا هي الثالثة في هذا الإشتباك المستمرّ وشُوهدت كما التي قبلها تحترق".

ويأتي هذا التصدي البطولي من قبل المقاومة في ظل استمرار محاولات قوات العدو للتوغل البري في القرى الحدودية، حيث تشهد منطقة الخيام مواجهات ضارية وقصفاً مدفعياً وجوياًً، في حين تؤكد المقاومة جاهزيتها الدائمة لمواجهة أي تقدم بري على كافة المحاور.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية الاعتداءات الصهيونية على لبنان الخيام
إقرأ المزيد
المزيد
عشرات الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الصهيوني على لبنان 
عشرات الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الصهيوني على لبنان 
لبنان منذ ساعة
الخيام مقبرة الغزاة ..كمين محكم .. قتلى وجرحى واحتراق 3 دبابات
الخيام مقبرة الغزاة ..كمين محكم .. قتلى وجرحى واحتراق 3 دبابات "ميركافا"
لبنان منذ ساعتين
اللواء نائيني رداً على ترامب: ننتظر البحرية الأميركية وحاملة الطائرات في مضيق هرمز 
اللواء نائيني رداً على ترامب: ننتظر البحرية الأميركية وحاملة الطائرات في مضيق هرمز 
لبنان منذ 3 ساعات
قواعد
قواعد "تل هشومير" و"تسيبوريت" و"غيفع" تحت نيران المقاومة الإسلامية
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الخيام مقبرة الغزاة ..كمين محكم .. قتلى وجرحى واحتراق 3 دبابات
الخيام مقبرة الغزاة ..كمين محكم .. قتلى وجرحى واحتراق 3 دبابات "ميركافا"
لبنان منذ ساعتين
قواعد
قواعد "تل هشومير" و"تسيبوريت" و"غيفع" تحت نيران المقاومة الإسلامية
لبنان منذ 3 ساعات
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 09-03-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 09-03-2026
لبنان منذ 6 ساعات
تجمع المحامين في حزب الله: التصدي للعدوان ومقاومة الاحتلال كفلتها مقدّمة الدستور
تجمع المحامين في حزب الله: التصدي للعدوان ومقاومة الاحتلال كفلتها مقدّمة الدستور
لبنان منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة