أعلنت المقاومة الإسلامية عن تصدي مجاهديها لمحاولة تقدُّم قوّات جيش العدو "الإسرائيلي" في محيط معتقل مدينة الخيام، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة وسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوة المعتدية، كما تحدثت عن إصابة ثلاث دبابات "ميركافا" وإشتعال النيران فيها.

وفي بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 10 آذار/ مارس 2026 تحت الرقم "9"، أكدت المقاومة الإسلامية بداية عن استهداف دبابتين من نوع "ميركافا" بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيهما بشكل كامل وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح، وذلك أثناء محاولة العدوّ التقدم لاستعادة مواقع في المنطقة.

وذكرت المقاومة أن مجاهديها عمدوا إلى استهداف قوّات الإخلاء التابعة للعدو بالأسلحة المناسبة خلال محاولات سحبها للدبّابتين، وسط اشتباكات ضارية مع القوة "الإسرائيلية" المتقدّمة.

وفي بيان لاحق، قالت المقاومة الإسلامية :"استكمالاً للمواجهة البطوليّة التي يخوضها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام، قام المجاهدون باستدراج قوّات العدوّ إلى نقطة كمين محكم أثناء محاولتهم سحب قتلاهم من أرض المعركة. ولدى وصولهم إلى نقطة المقتل، استهدفهم المجاهدون بالأسلحة المناسبة محقّقين إصابة مباشرة لدبّابة ميركافا هي الثالثة في هذا الإشتباك المستمرّ وشُوهدت كما التي قبلها تحترق".

ويأتي هذا التصدي البطولي من قبل المقاومة في ظل استمرار محاولات قوات العدو للتوغل البري في القرى الحدودية، حيث تشهد منطقة الخيام مواجهات ضارية وقصفاً مدفعياً وجوياًً، في حين تؤكد المقاومة جاهزيتها الدائمة لمواجهة أي تقدم بري على كافة المحاور.

الكلمات المفتاحية