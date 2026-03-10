استُشهد وأُصيب عشرات المواطنين، الاثنين 9 آذار/مارس 2026، جرّاء العدوان الصهيوني المتواصل على الجنوب وبيروت والبقاع، حيث واصل العدو غاراته وقصفه المدفعي على المدن والبلدات، مدمّرًا العديد من منازلها وبناها التحتية، فضلًا عن تدميره مباني عدّة لمؤسسة القرض الحسن الاجتماعية.

فقد فارتقى 9 شهداء، وأُصيب 17 مواطنًا بجراح، جرّاء غارات العدو على يلدة طير دبا، فيما استهدفت الطائرات المعادية الطريق العام، ودمرت الأحياء السكنية والمحال بالكامل، بالإضافة إلى تضرُّر شبكات الكهرباء والمياه، في البلدة نفسها.

وأدّت غارة للعدو على بلدة شوكين في قضاء النبطية إلى استشهاد مواطن وإصابة 8 مواطنين بجراح، طبقًا لبيان وزارة الصحة.

واستهدف الطيران الحربي "الإسرائيلي" بغارات بلدات عيتا الجبل وحداثا ولوبية، واستهدف أيضًا، بغارة، مدينة بنت جبيل، وأغار على حي المسلخ في المدينة عينها.

وشنّ الطيران المعادي غارة مستهدفًا بلدة سيناي في قضاء النبطية، فيما تعرّضت بلدة النميرية في قضاء النبطية لغارة من العدو أدّت إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة اثنين بجراح.

وتعرّضت بلدة السكسكية لغارة من الطيران الحربي المعادي، الذي استهدف، بغارتين، مبنى القرض الحسن المهدَّد في مزرعة بلدة العاقبية، مما أدّى إلى تدميره.

واستُشهد مواطنان وأُصيب 8 آخرون بجراح في غارات العدو على بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل، وفق بيان لوزارة الصحة.

واستُشهد ثلاثة مواطنين في بلدة كفرتبنيت جرّاء غارة استهدفت منزلهم ودمّرته بالكامل، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".

وفي السياق نفسه، استُشهد مواطنان أثناء توجُّههما إلى بلدة عيترون، بعدما استهدفت مُسيَّرة معادية سيارتهما على الطريق العام بين مدينة بنت جبيل وبلدة عيترون.

وشنّ العدو غارة على مشاع بلدة المنصوري، وثلاث غارات، اثنان منهما على بلدة كونين، والأخرى على بلدة الأحمدية. كما شنّ الطيران الحربي المعادي غارة على بلدة زوطر الشرقية، وشنّ غارة أخرى على بلدة أنصارية - حي دير مار تقلا. وغارتين على بلدة البازوربة ومنطقة حامول في شرق الناقورة.

كذلك، أغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" على بلدات عيتا الشعب وقبريخا ودير سريان في قضاء مرجعيون، وأغار أيضًا على بلدات القنطرة وبرغز ودير تقلا، ومدينة الخيام.

واستهدفت غارة معادية المنطقة الواقعة بين بلدتَي ياطر وبيت ليف، كما أغار الطيران المعادي على بلدتَي صريفا وياطر، في حين استهدفت غارة أخرى المنطقة الواقعة بين بيت ليف وبلدة القوزح، بينما استهدفت غارة ثالثة بيت ليف.

في غضون ذلك، تعرّضت بلدتا الطيبة وحاريص لغارات معادية، وشنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" 4 غارات، إحداهما عنيفة، على بلدة مجدل زون في قضاء صور، إلى جانب شنّه غارة على منزل في بلدة حانين.

وتعرَّضت بلدة البياضة لغارة عنيفة، واستهدفت غارات أخرى بلدات دبعال، الطيري، قلاويه، صريفا، عيناتا، خربة سلم، فرون، الجبور وحاروف.

وأُصيب عدد من المواطنين في إحدى الغارات المعادية على بلدة الشهابية، فيما شنّ الطيران الحربي للعدو غارات عنيفة على أطراف بلدة أنصارية، مغيرًا أيضَا على بلدتي وصريفا والشهابية. وتعرَّض عدد من أحياء بلدة جويا لزنار ناري، حيث دمّر القصف الصاروخي سوق البلدة والأحياء وسوّى المنازل بالأرض.

واستهدف الطيران الحربي "الإسرائيلي" بغارة المنطقة الواقعة بين بلدتَي شوكين وميفدون.

وفي السياق نفسه، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ "15 سوريًّا أُصيبوا في الغارة المعادية على بلدة كوثرية الرز".

استهداف الضاحية الجنوبية وبيروت

واستهدفت غارة للطيران الحربي "الإسرائيلي" مبنى القرض الحسن في محلة السان تيريز في الحدت، بعد دقائق من غارة تحذريّة، وعقب غارة أولى على المحلّة ذاتها، سبقها غارتان على مبنى القرض الحسن على طريق المطار. كما استهدفت غارة مبنى القرض الحسن في بئر العبد. واستهدفت غارة مبنى للقرض الحسن في عين السكة في برج البراجنة. كذلك، استهدفت غارة مبنى القرض الحسن في الصفير.

وكان الطيران الحربي للعدو قد استهدف، فجر الاثنين، محيط حي الأميركان في السان تيريز، والمنطقة بين الغبيري وحارة حريك.

كما أغار الطيران الصهيوني مرتين على حارة حريك، وأغار مرة على أوتستراد السيد هادي، وأخرى على محيط المريجة وعلى الليلكي.

وفي منطقتَي الهرمل والبقاع، شنّ الطيران الحربي المعادي غارة على بلدة يونين في شمال مدينة بعلبك، ومحيط مدينة الهرمل.

غارات الطيران المُسيَّر الصهيوني

وكثّف الطيران المُسيَّر "الإسرائيلي" غاراته على لبنان، مستهدفًا بغارة بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، أسفرت عن استشهاد مواطنين، في وقت أغارت فيه مُسيَّرات على مبنى القرض الحسن المهدَّد بين بلدتَي العاقبية والبيسارية.

وشنّت مُسيَّرة معادية غارة استهدفت بلدة حاريص، فيما أغارت مُسيَّرة أخرى على بلدة العاقبية، وأغارت مُسيَّرة ثالثة على بيت ليف.

واستهدف العدو بطيرانه المُسيَّر سيارة على الطريق العام قرب ساحل بلدة برج رحال، وكذلك استهدف أرضًا مفتوحة في بلدة عربصاليم وسيارة على طريق عربصاليم - حبوش في قضاء النبطية، في وقت شنّ الطيران المُسيَّر المعادي غارات على وادي الحجير وبلدة شبعا.

وأدّت غارات للطيران المُسيَّر المعادي على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 4 بجراح، بحسب بيان لوزارة الصحة.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام": "سقوط شهيد وجريح من التابعية السورية في الغارة التي شنّها الطيران المُسيَّر المعادي على دراجتين ناريتين على طريق عام بيت ياحون - تبنين".

وفي الضاحية الجنوبية، تعرّضت الصفير وعين السكة في برج البراجنة وبئر العبد وأوتستراد السيد هادي والمريجة وطريق المطار والسان تيريز لغارات من مُسيَّرات معادية.

القصف المدفعي المعادي

وواصل جيش العدو قصفه البلدات الجنوبية بقذائف مدفعية، حيث استهدف أطراف مدينة بنت جبيل وبلدة عيناثا وأطراف بلدتَي عيتا الشعب ورامية.

واستهدف القصف المعادي بلدات عيترون، الطيبة، يارون، مارون الراس، حامول، وادي السلوقي، علي الطاهر، بيت ليف، القوزح، سدانة، القنطرة ومدينة الخيام.

وأفادت وزارة الصحة بأنّ قصف العدو بقذائف المدفعية على بلدة القليعة في قضاء مرجعيون أسفر عن استشهاد كاهن الرعية وإصابة 6 مواطنين بجراح.

كما قصفت المدفعية المعادية قصفت أطراف بلدتَي عيتا الشعب ورامية وأطراف الناقورة لجهة اللبونة.

وقال "الصليب الأحمر"، في بيان، إنّه "على اثر تعرُّض بلدة مجدل زون للاستهداف جرّاء الأعمال العدائية، وبعد إجراء الاتصالات اللازمة مع (قوات) "اليونيفل"، تحرّكت طواقم "الصليب الأحمر" إلى الموقع، قوّامها سيارتَي إسعاف مع فرقتين، وذلك من أجل إسعاف المصابين، وخلال عملية الإسعاف تعرَّض الموقع للاستهداف للمرة الثانية ممّا أدّى إلى إصابة مسعفين اثنين بجراح تم نقلهما إلى "مستشفى جبل عامل" في صور لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقّي العلاج".

