2026-03-10 07:58
أكد قائد مقرّ خاتم الأنبياء المركزي في حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء الطيار علي عبد اللهي أن أميركا و"إسرائيل" لا تستطيعان إنهاء الحرب متى شاءتا.

وقال اللواء عبد اللهي في تصريح له اليوم الثلاثاء 10 آذار/مارس 2026: "إن النظام الأميركي المجرم والكيان الصهيوني القاتل للأطفال شنّا في 28 شباط/فبراير 2026 هجومًا جبانًا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في انتهاك لجميع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ما أدى إلى استشهاد قائد البلاد وعدد من القادة والمواطنين الإيرانيين.

وأضاف: "إن الظروف لم تعد كما كانت في السابق، بحيث تتمكن أميركا الكيان الصهيوني من بدء الحرب ضد إيران متى أرادا وإنهائها في الوقت الذي يختارانه".

وأكد أن استشهاد القائد العزيز على قلوبنا وشعبنا العزيز، أمرٌ لا يمكن التغاضي عنه"، مشددًا على أن إيران لم تكن يومًا البادئة بأي حرب، وأنها احترمت دائمًا وحدة أراضي الدول وتعاملت مع جيرانها على أساس الاحترام المتبادل".

وأضاف اللواء عبد اللهي قائلًا: "إن على أميركا والكيان الصهيوني أن يعبّرا عن ندمهما على ما ارتكباه، وأن يتوقفا عن تهديد أي دولة في منطقة غرب آسيا، وأن يتركا لشعوب المنطقة حريّة اتخاذ قراراتها وفق إرادة مواطنيها، كي لا تتكرر مثل هذه الظروف".

ورأى أنه "لا نهاية للحرب في الوقت الراهن"، مؤكدًا أن "إرادة القيادة والشعب الإيراني والقوات المسلحة في الانتقام من الأعداء المجرمين أصبحت اليوم أكثر صلابة من أي وقت مضى".

وختم اللواء عبد اللهي بالقول: "إنّ العدوّ المتوهّم لن يتمكّن عبر الحرب النفسية وتلفيق الأكاذيب من النيل من إرادة الشعب والقوات المسلحة، وعليه أن يدفن وهمه بأنّ إيران قد ضعفت".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران حرس الثورة الاسلامية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران مقر خاتم الأنبياء
