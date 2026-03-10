رد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني، على ادعاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إنجازات للعدوان الأميركي الصهيوني المشترك على إيران، مؤكدًا أن هذه الادعاءات محاولة للهروب من ضغوط الحرب.

وقال العميد نائيني في تصريح له اليوم الثلاثاء 10 آذار/مارس 2026: "إن ترامب المجرم يسعى، بعد الهزائم المذلة في الحرب، عبر المكر والحيلة إلى اختلاق إنجازات عسكرية، وخداع الرأي العام، والهروب من الضغوط النفسية".

وشدد العميد نائيني على "أن كل ما رأيناه من ترامب ليس سوى الكذب".

وأضاف: "إن ترامب ادّعى وجود سفن تجارية وعسكرية في المنطقة وأن تعبر مضيق هرمز بسهولة، في حين أن السفن والزوارق الحربية وجميع الطائرات والمقاتلات الأميركية ابتعدت عن المنطقة لمسافة تزيد على ألف كيلومتر هربًا من الصواريخ والطائرات المُسيّرة الإيرانية القوية".

وتابع العميد نائيني: "إن ترامب يزعم أن أوضاع جنوده في المنطقة طبيعية ومثالية، بينما فرّ الجنود الأميركيون من قواعدهم العسكرية، وانتشروا في مدن المنطقة حاملين حقائبهم، ولجأ بعضهم إلى الفنادق".

