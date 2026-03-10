Your browser does not support the video tag.

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أن مجاهديها نفذوا 37 عملية جهادية ضد قواعد عسكرية تابعة للقوات الأميركية و"الإسرائيلية" في العراق والمنطقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت المقاومة في بيان اليوم الثلاثاء 10 آذار/مارس 2026 أن مجاهديها استخدموا في هذه العمليات، عشرات الطائرات المُسيّرة والصواريخ، مستهدفين على قواعد العدو في العراق والمنطقة.

وتأتي عمليات المقاومة الإسلامية في العراق بصورة يومية وتستهدف القواعد والمصالح الأميركية والصهيونية في البلاد والمنطقة، ثأرًا لدماء آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (رض) وردًا على العدوان الأميركي – الصهيوني المشترك على إيران.

الكلمات المفتاحية