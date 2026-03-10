كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي إعلام العدو: حزب الله شنّ الليلة الماضية وحتى الصباح 25 هجومًا على مستوطنات الشمال

عربي ودولي

عربي ودولي

المقاومة العراقية تنفذ 37 عملية ضد القواعد الأميركية والصهيونية

2026-03-10 09:49
76

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أن مجاهديها نفذوا 37 عملية جهادية ضد قواعد عسكرية تابعة للقوات الأميركية و"الإسرائيلية" في العراق والمنطقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت المقاومة في بيان اليوم الثلاثاء 10 آذار/مارس 2026 أن مجاهديها استخدموا في هذه العمليات، عشرات الطائرات المُسيّرة والصواريخ، مستهدفين على قواعد العدو في العراق والمنطقة.

وتأتي عمليات المقاومة الإسلامية في العراق بصورة يومية وتستهدف القواعد والمصالح الأميركية والصهيونية في البلاد والمنطقة، ثأرًا لدماء آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (رض) وردًا على العدوان الأميركي – الصهيوني المشترك على إيران.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية العراق العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
ميلر: الأوضاع لا تسير كما يريد ترامب.. فلننهِ الآن الحكم الاستعماري الصهيوني
ميلر: الأوضاع لا تسير كما يريد ترامب.. فلننهِ الآن الحكم الاستعماري الصهيوني
عربي ودولي منذ 22 دقيقة
الخارجية اليمنية تحذر الدول العربية من الانجرار وراء المخطط الأميركي
الخارجية اليمنية تحذر الدول العربية من الانجرار وراء المخطط الأميركي "الإسرائيلي"
عربي ودولي منذ 42 دقيقة
المقاومة العراقية تنفذ 37 عملية ضد القواعد الأميركية والصهيونية
المقاومة العراقية تنفذ 37 عملية ضد القواعد الأميركية والصهيونية
عربي ودولي منذ ساعة
مشاهد من إطلاق المقاومة الإسلامية في العراق لرشقة صاروخية باتجاه قواعد الاحتلال
مشاهد من إطلاق المقاومة الإسلامية في العراق لرشقة صاروخية باتجاه قواعد الاحتلال
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
ميلر: الأوضاع لا تسير كما يريد ترامب.. فلننهِ الآن الحكم الاستعماري الصهيوني
ميلر: الأوضاع لا تسير كما يريد ترامب.. فلننهِ الآن الحكم الاستعماري الصهيوني
عربي ودولي منذ 22 دقيقة
الخارجية اليمنية تحذر الدول العربية من الانجرار وراء المخطط الأميركي
الخارجية اليمنية تحذر الدول العربية من الانجرار وراء المخطط الأميركي "الإسرائيلي"
عربي ودولي منذ 42 دقيقة
إعلام العدو: حزب الله شنّ الليلة الماضية وحتى الصباح 25 هجومًا على مستوطنات الشمال
إعلام العدو: حزب الله شنّ الليلة الماضية وحتى الصباح 25 هجومًا على مستوطنات الشمال
عين على العدو منذ ساعة
المقاومة العراقية تنفذ 37 عملية ضد القواعد الأميركية والصهيونية
المقاومة العراقية تنفذ 37 عملية ضد القواعد الأميركية والصهيونية
عربي ودولي منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة