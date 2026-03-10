أحصت القناة الـ12 العبرية في الكيان الصهيوني، 27 هجومًا تعرضت له مواقع وقواعد عسكرية تابعة لقوات الاحتلال في المستوطنات "الإسرائيلية" في شمال فلسطين المحتلة، خلال الليلة الماضية واستمر حتى صباح اليوم الثلاثاء 10 آار/مارس 2026، مشيرة إلى أن حزب الله نفذ منها 25 هجومًا فيما نفذت القوات الجوفضائية الإيرانية هجومين.

وأورت القناة الـ12 العبرية العمليات على الأهداف العسكرية "الإسرائيلية" في شمال فلسطين المحتلة الليلة الماضية على الشكل التالي:

23:29 – المنارة

23:29 – "مسكاف عام"

23:59 – إطلاق من إيران نحو الشمال

23:59 – "حد نِس"

00:00 – "روش بينا"

00:00 – "كريات شمونة"

00:01 – كل الشمال (من إيران)

00:06 – "مفو حما"

00:36 – الجليل الأعلى

00:58 – المالكية

1:00 – "حرفيش"

1:01 – "كفر فرديم"

1:02 – "يانوح-جت"

1:03 – "معالوت ترشيحا"

1:04 – "غعتون"

1:05 – "يحعام"

1:37 – "أفيفيم"

1:45 – منارة

1:53 – "مسكاف عام"

2:41 – "كفار جلعادي"

2:42 – "كريات شمونة"

2:42 – "هجوشريم"

3:49 – المطلة

3:52 – "يفتاح"

3:54 – "يفتاح"

7:00 – "يعرة"

7:00 – "شلومي".



