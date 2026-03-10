كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الخارجية اليمنية تحذر الدول العربية من الانجرار وراء المخطط الأميركي
الخارجية اليمنية تحذر الدول العربية من الانجرار وراء المخطط الأميركي "الإسرائيلي"

2026-03-10 10:56
العدوان على إيران يهدف إلى تمكين كيان العدو "الإسرائيلي" من السيطرة على المنطقة وإزاحة العائق الأكبر لتحقيق هذا الهدف 
27

تابعت وزارة الخارجية والمغتربين البيان الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد يوم أمس الأحد، والذي ناقش ما أسماه "الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية".

وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء 10 آذار/مارس 2026، أن استهداف إيران للقواعد العسكرية في عدد من الدول العربية، يأتي في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس الذي كفله ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وشدد البيان على أن من يُهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأمن الممرات البحرية، وأمن الطاقة الدولية، وأمن وحرية الملاحة البحرية التجارية، هو العدوان الأميركي "الإسرائيلي" على إيران وليس ممارسة إيران لحقها في الدفاع عن النفس.

وأكد البيان، أن الوقت قد حان لكي توجه الدول العربية بوصلة العداء للعدو الحقيقي الذي يستهدف الأمة بأسرها والمتمثل في الصهيونية العالمية وأذرعها الأميركي وكيان العدو "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن العدوان على إيران يهدف إلى تمكين كيان العدو "الإسرائيلي" من السيطرة على المنطقة وإزاحة العائق الأكبر لتحقيق هذا الهدف.

وشددّت وزارة الخارجية اليمنية على ضرورة، أن تُعيد الدول العربية النظر في تواجد القواعد الأميركية على أراضيها والاعتماد على إمكانياتها الذاتية لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتفعيل آليات العمل العربي المشترك وفي مقدمتها اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

وأضافت: "كان الأحرى بجامعة الدول العربية، إدانة العدوان الأميركي "الإسرائيلي" على إيران وعدوان كيان العدو "الإسرائيلي" المستمر على فلسطين ولبنان والعدوان الأميركي الأخير على العراق وإعلان الحق في اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة تلك الاعتداءات، واعتبارها اعتداءً مباشرًا على كافة الدول الأعضاء وتأييد كل الخطوات والإجراءات اللازمة التي تتخذها تلك الدول بما في ذلك خيار الرد على هذه الاعتداءات".

وحذّرت وزارة الخارجية الدول العربية من الانجرار وراء المخطط الأميركي "الإسرائيلي" الرامي إلى الزج ببعض الدول العربية إلى مواجهة مباشرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

