أكد عالم الاجتماع البريطاني البارز ديفيد ميلر أن تطورات العدوان الأميركي – الصهيوني المشترك على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسير كما كان يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معربًات عن اعتقاده بأن الصواريخ الإيرانية ستقود إلى تحرير كامل غرب آسيا من الاستعمار.

وقال ميلر في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "الأوضاع لا تسير كما كان ترامب يعتقد.. أليس كذلك؟"

أضاف: "كانوا يظنون أن اغتيال آية الله (العظمى الإمام الشهيد السيد) علي خامنئي (رض) سيدفع الشعب الإيراني إلى الانتفاض وإسقاط النظام، لكن العكس تمامًا هو ما حدث، وبشكل لافت".

ولفت ميلر إلى أن "الشعب الإيراني يستقبل ما يُسمّى بالجمهورية الثالثة بقيادة نجل آية الله خامنئي. ووفقًا لكل التقارير، فهو ثوري حقيقي".

ورأى ميلر أن "صواريخ الجمهورية الإسلامية لم تدافع عن الشعب والثورة فحسب، بل بدأت أيضًا عملية حاسمة يبدو أنها ستقود إلى تحرير كامل غرب آسيا من الاستعمار".

وتوجه عالم الاجتماع البريطاني بالشكر إلى "الحرس الثوري والجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني الصامد والبطل".

وختم قائلًا: "فلننهِ الآن الحكم الاستعماري الصهيوني".

