في اليوم الـ١٥٢ من اتفاق وقف إطلاق النار، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف "إسرائيلي" استهدف شارع كشكو في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة خلال ٢٤ ساعة في خرق جديد لاتفاق وقف النار.

كما أصيب فلسطينيان بنيران الجيش "الإسرائيلي" في خان يونس جنوبي القطاع.

وفجر اليوم، نفذ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارة على شرقي خان يونس.

وأطلقت الدبابات "الإسرائيلية" النار غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" المناطق الشرقية لمخيم البريج. وجدّدت المدفعية قصفها العنيف على شرقي مدينة غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار والقذائف بشكل متقطع باتجاه ساحل بحر مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٦٥٠، إضافة إلى ١٧٢٧ مصابًا، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٥٥ شهيدًا، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة :"إنّ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢١٣٣ والمصابين ١٧١٨٢٦".









الكلمات المفتاحية