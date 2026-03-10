قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني: "إن هدف العدوان الأميركي – الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو تقسيمها وتمزيقها، وقتل الإيرانيين، لذلك هم يطلقون النار على الحياة في إيران".

وخلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء 10 آذار/مارس 2026 في مستشفى غاندي الذي استهدفه العدوان، أعربت مهاجراني عن امتنانها لمن أرسلوا رسائل تعزية وتهنئة بمناسبة استشهاد قائد الثورة الامام الخامنئي وانتخاب القائد الجديد آية الله السيد مجتبى الخامنئي.

وأشارت إلى الجريمة الوحشية التي استهدفت الأطفال في مدرسة ميناب الابتدائية، وقالت: "تحدثتُ إلى أبٍ قال إنه تعرف على جثة ابنته من الجوارب التي كانت ترتديها صباحًا، لكنني أعمل من أجل إيران. أيضًا، أمٌّ بكت عند قبر ابنتها وقالت: "نامي يا عزيزتي، نامي، فلن تري لون القسوة مرة أخرى".

وتابعت: "مشاهدة الشعب في الساحة المعنى الحقيقي لإطلاق النار على الحياة، وإطلاق النار على المستقبل، وإطلاق النار على الأمل".

أضافت مهاجراني: "الشعب الإيراني هو هدف هذه الهجمات، وليس الحرية ولا الديمقراطية. دعونا لا ننسى تصريح السيناتور الأميركي الذي قال "إن 31% من نفط العالم في أيدي إيران وفنزويلا، فماذا سيحدث لحصتنا؟ يجب أن يكون لنا نصيب من هذا النفط"، لذا دعونا لا ننسى أن هدف هذه الهجمات هو إيران، وإيران هي هدفها.. العدو يطلق النار على الأرواح، يطلق النار على الأمل، يطلق النار على مستقبل إيران، وهم لا يعلمون أن حضارتنا قائمة على هذا الكوكب منذ 6000 عام. هذه حقيقة يجهلونها، لأنهم لم يعيشوها ولا يفهمونها".

وقالت: "لقد فقدنا 206 من الأطفال والنساء والشهداء خلال هذه الأيام، 193 منهم دون سن الثامنة عشرة، وأصغر شهيد لدينا كانت طفلة رضيعة تبلغ من العمر ثمانية أشهر، وأصغر جريح لدينا كانت طفلة رضيعة تبلغ من العمر أربعة أشهر، كما أفادت الإحصائيات المتوفرة حتى صباح اليوم، بتعرض 52 وحدة صحية للهجوم".



