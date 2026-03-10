كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
المقال التالي هيئة علماء بيروت تهنئ بانتخاب السيد مجتبى خامنئي مرشدًا للجمهورية الإسلامية في إيران

إيران

الحكومة الايرانية: هدف العدو تقسيم إيران وأرواح الإيرانيين
إيران

الحكومة الايرانية: هدف العدو تقسيم إيران وأرواح الإيرانيين

2026-03-10 12:22
55

قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني: "إن هدف العدوان الأميركي – الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو تقسيمها وتمزيقها، وقتل الإيرانيين، لذلك هم يطلقون النار على الحياة في إيران".
وخلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء 10 آذار/مارس 2026 في مستشفى غاندي الذي استهدفه العدوان، أعربت مهاجراني عن امتنانها لمن أرسلوا رسائل تعزية وتهنئة بمناسبة استشهاد قائد الثورة الامام الخامنئي وانتخاب القائد الجديد آية الله السيد مجتبى الخامنئي.

وأشارت إلى الجريمة الوحشية التي استهدفت الأطفال في مدرسة ميناب الابتدائية، وقالت: "تحدثتُ إلى أبٍ قال إنه تعرف على جثة ابنته من الجوارب التي كانت ترتديها صباحًا، لكنني أعمل من أجل إيران. أيضًا، أمٌّ بكت عند قبر ابنتها وقالت: "نامي يا عزيزتي، نامي، فلن تري لون القسوة مرة أخرى".

وتابعت: "مشاهدة الشعب في الساحة المعنى الحقيقي لإطلاق النار على الحياة، وإطلاق النار على المستقبل، وإطلاق النار على الأمل".

أضافت مهاجراني: "الشعب الإيراني هو هدف هذه الهجمات، وليس الحرية ولا الديمقراطية. دعونا لا ننسى تصريح السيناتور الأميركي الذي قال "إن 31% من نفط العالم في أيدي إيران وفنزويلا، فماذا سيحدث لحصتنا؟ يجب أن يكون لنا نصيب من هذا النفط"، لذا دعونا لا ننسى أن هدف هذه الهجمات هو إيران، وإيران هي هدفها.. العدو يطلق النار على الأرواح، يطلق النار على الأمل، يطلق النار على مستقبل إيران، وهم لا يعلمون أن حضارتنا قائمة على هذا الكوكب منذ 6000 عام. هذه حقيقة يجهلونها، لأنهم لم يعيشوها ولا يفهمونها".

وقالت: "لقد فقدنا 206 من الأطفال والنساء والشهداء خلال هذه الأيام، 193 منهم دون سن الثامنة عشرة، وأصغر شهيد لدينا كانت طفلة رضيعة تبلغ من العمر ثمانية أشهر، وأصغر جريح لدينا كانت طفلة رضيعة تبلغ من العمر أربعة أشهر، كما أفادت الإحصائيات المتوفرة حتى صباح اليوم، بتعرض 52 وحدة صحية للهجوم".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
الحكومة الايرانية: هدف العدو تقسيم إيران وأرواح الإيرانيين
الحكومة الايرانية: هدف العدو تقسيم إيران وأرواح الإيرانيين
إيران منذ ساعة
الحرس الثوري يكذّب ادعاءات ترامب عن إنجازات في الحرب على إيران
الحرس الثوري يكذّب ادعاءات ترامب عن إنجازات في الحرب على إيران
إيران منذ 4 ساعات
مقرّ خاتم الأنبياء: أميركا و
مقرّ خاتم الأنبياء: أميركا و"إسرائيل" لا تستطيعان إنهاء الحرب متى شاءتا… يجب أن تندما
إيران منذ 5 ساعات
عراقجي: التفاوض مع أميركا لم يعد على جدول أعمالنا
عراقجي: التفاوض مع أميركا لم يعد على جدول أعمالنا
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
المحرقة الكبرى: لحظة اللاعودة وسقوط الهيمنة الأميركية
المحرقة الكبرى: لحظة اللاعودة وسقوط الهيمنة الأميركية
مقالات منذ 46 دقيقة
هيئة علماء بيروت تهنئ بانتخاب السيد مجتبى خامنئي مرشدًا للجمهورية الإسلامية في إيران
هيئة علماء بيروت تهنئ بانتخاب السيد مجتبى خامنئي مرشدًا للجمهورية الإسلامية في إيران
لبنان منذ 49 دقيقة
الحكومة الايرانية: هدف العدو تقسيم إيران وأرواح الإيرانيين
الحكومة الايرانية: هدف العدو تقسيم إيران وأرواح الإيرانيين
إيران منذ ساعة
ميلر: الأوضاع لا تسير كما يريد ترامب.. فلننهِ الآن الحكم الاستعماري الصهيوني
ميلر: الأوضاع لا تسير كما يريد ترامب.. فلننهِ الآن الحكم الاستعماري الصهيوني
عربي ودولي منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة