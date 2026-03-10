كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

لبنان

هيئة علماء بيروت تهنئ بانتخاب السيد مجتبى خامنئي مرشدًا للجمهورية الإسلامية في إيران

2026-03-10 12:40
45

باركت هيئة علماء بيروت "انتخاب مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للثورة الإسلامية بأغلبية الأعضاء المنتخبة أعيانُه من قبل الشعب في نظام تحكمه مؤسسات دستورية، تنتظم من خلالها شؤون البلاد، وليس قائمًا على حكم الفرد". 

وقالت في بيان اليوم الثلاثاء 10 آذار/مارس 2026: "إذ تهنئ هيئة علماء بيروت بانتخاب المرشد الجديد قائدًا أعلى للثورة الإسلامية في إيران، تعتبر أن تحقيق هذه الخطوة، بحد ذاتها، انتصارًا بوجه الأعداء، في ظل الحرب العدوانية الأميركية "الإسرائيلية" المفروضة على البلاد.. وعليهم إعادة حساباتهم من جديد". 

وأضاف البيان: "إننا نؤكد، تمسكنا بمبدأ ولاية الفقيه ذات الصلة بالعقيدة الدينية، التي نحيى ونموت عليها، وكما عهدُنا في سالف هذه المسيرة الإلهية المباركة، في التزامنا بهذا النهج الديني القويم، في مواجهة ظلم الاستكبار والإرهاب العالمي ومشاريعه الاستعبادية، المتمثل بالشيطان الأكبر وربيبته الغدة السرطانية؛ الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين والمسؤول عن الحروب وجرائم الإبادة، منذ زرعه في منطقتنا". 

وجددت هيئة علماء بيروت عهدها ومبايعتها للولي الفقيه المنتخب سماحة السيد القائد الخامنئي (حفظه الله)، والسير على نهج أسلافه (رضوان الله عليهما) الإمام الخميني المؤسس، والإمام الخامنئي؛ باني إيران المعاصرة. راجية الله تبارك وتعالى "أن يحفظ السيد القائد الخامنئي، والنصر المؤزر بإذن الله على العدوان الوحشي المجرم".

لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران هيئة علماء بيروت السيد مجتبى الخامنئي
