شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
لبنان

جولة نيابية لكتلة الوفاء للمقاومة على النازحين في مدرسة ليسيه عبد القادر ـ البطريركية
لبنان

جولة نيابية لكتلة الوفاء للمقاومة على النازحين في مدرسة ليسيه عبد القادر ـ البطريركية

2026-03-10 14:32
85
موسى الحسيني - مصور
85 مقالاً

في إطار متابعة الأوضاع الإنسانية والاطلاع على حاجات الأهالي النازحين، قام نائبا كتلة الوفاء للمقاومة أمين شري وعلي فياض بجولة ميدانية إلى مدرسة ليسيه عبد القادر ـ البطريركية، التي تؤوي عائلاتٍ نزحت بسبب العدوان الصهيوني على لبنان. وقد هدفت الزيارة إلى الاستماع مباشرةً إلى معاناة الأهالي والوقوف على متطلباتهم الأساسية، ولا سيما الصحية والمعيشية، والتأكيد على الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الصعبة، والعمل على نقل مطالبهم إلى الجهات المعنية في الدولة.

وعقب الجولة، قال النائب أمين شري: "واجبُنا، بصفتنا نوابًا في كتلة الوفاء للمقاومة، أن نقف إلى جانب الناس ونواكب متطلباتهم وحاجاتهم، وأن نكون صلةَ الوصل بينهم وبين الدولة"، مردفًا: "لقد منحنا الأهالي العزمَ والثبات، وأثبتوا كما في كل الحروب أنهم يقفون إلى جانب المقاومة وإلى جانب الدولة والجيش".

وأضاف: "جئنا اليوم في هذه الجولة للاطلاع على متطلبات النازحين وحاجاتهم". وتوجّه شري بالشكر إلى وزير الصحة الذي أصدر قرارًا يقضي بمتابعة أوضاع النازحين الصحية على نفقة وزارة الصحة، بما يشمل أيضًا العائلات المضيفة لهم.

وتابع: "بدأنا اليوم جولاتنا الميدانية، وسيكون لنا أيضًا زيارة إلى المستشفيات للاطلاع على أوضاع الجرحى، آملين أن نخفّف من آلامهم ونبلسم جراحهم، ولو بكلمة طيبة".

الكلمات المفتاحية
كتلة الوفاء للمقاومة أمين شري علي فياض النازحون
