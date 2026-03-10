كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

لبنان

بعلبك تودّع الشهيد محمود مراد "حيدر" بمسيرة حاشدة

2026-03-10 14:38
48

شيعت مدينة بعلبك وأهلها الشهيد المجاهد محمود مراد  "حيدر"، في موكب مهيب جاب شوارع المدينة، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، والتأكيد على التمسك بنهج المقاومة.

وقد انطلق موكب التشييع من ساحة "الطاقية " وسط المدينة، حيث حمل المشيعون النعش المجلل بعلم المقاومة على الأكتاف، وسط نداءات التنديد بالعدوان "الإسرائيلي" المستمر على لبنان، وشعارات الموت لـ "إسرائيل" وأميركا، مؤكدين استمرارهم في تقديم التضحيات دفاعًا عن الأرض والسيادة.

كما جاب التشيع أحياء مدينة بعلبك وصولًا إلى "جنة الشهداء"، حيث أقيمت مراسم تكريمية. 

وبعدها، أمّ الشيخ حسن قانصوه الصلاة على الجثمان الطاهر، ليوارى عقب ذلك في الثرى بروضة الشهداء، جنبًا إلى جنب مع رفاق الدرب.

لبنان بعلبك
