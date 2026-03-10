رد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة تهديد، قائلًا: "الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء الفارغة".

وأضاف: "من هم أكبر منكم لم يستطيعوا حذف الشعب الإيراني"، مردفًا: "احذروا على أنفسكم من أن تكونوا أنتم من يزول".

وفي تدوينة أخرى نشرها بعدة لغات، أكد لاريجاني أن مضيق هرمز إمّا أن يكون مضيق انفراج للجميع، وإمّا أن يتحوّل إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب.

