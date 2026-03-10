كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شهادة قائد الأمة الامام السيد علي الخامنئي
إيران

لاريجاني ردًا على تهديدات ترامب: احذروا على أنفسكم من أن تكونوا أنتم من يزول
إيران

لاريجاني ردًا على تهديدات ترامب: احذروا على أنفسكم من أن تكونوا أنتم من يزول

2026-03-10 15:32
رد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة تهديد، قائلًا: "الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء الفارغة".

وأضاف: "من هم أكبر منكم لم يستطيعوا حذف الشعب الإيراني"، مردفًا: "احذروا على أنفسكم من أن تكونوا أنتم من يزول". 

وفي تدوينة أخرى نشرها بعدة لغات، أكد لاريجاني أن مضيق هرمز إمّا أن يكون مضيق انفراج للجميع، وإمّا أن يتحوّل إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب.

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب علي لاريجاني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
