كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الحرس الثوري: الأمن في المنطقة إما أن يكون للجميع أو لن يكون لأحد

2026-03-10 18:16
22

أعلن الحرس الثوري الإسلامي إطلاق الموجة الرابعة والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4"، باستخدام صواريخ متنوعة بينها صواريخ فرط صوتية، في إطار التصعيد العسكري الجاري بالمنطقة.

وأوضح الحرس الثوري أن الموجة الجديدة شملت إطلاق صواريخ "قدر" و"عماد" و"فتاح" و"خيبر"، مشيرًا إلى أن بعض هذه الصواريخ من الطراز الفرط صوتي.

وأضاف أن الهجوم استهدف تجمعًا للجنود الأميركيين في قاعدتي الظفرة والجفير، باستخدام صواريخ ومسيرات، ضمن العمليات التي ينفذها الحرس الثوري في إطار عملية "الوعد الصادق 4".

وأوضح الحرس الثوري أن "إطلاق الصواريخ الاستراتيجية في الموجة الـ34 أدى إلى نقل ساحة المعركة مع المعتدين الأميركيين والصهاينة إلى مرحلة جديدة".

وشدَّد الحرس الثوري الإيراني على أن "الأمن في المنطقة إما أن يكون للجميع أو لن يكون لأحد"، مؤكِّدًا أن "المحاولات غير التقليدية وغير المشروعة وغير القانونية للمعتدين الأميركيين والصهاينة لن تبقى من دون رد".

وأشار إلى أنه "تم استهداف تجمعات الجنود الأميركيين بشكل مؤثر عبر صواريخ القوة الجوفضائية والمُسيَّرات".
 

