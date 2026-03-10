كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الدفاع المدني – الهيئة الصحية: 15 شهيدًا وأكثر من 30 جريحًا من المسعفين جراء العدوان
لبنان

الدفاع المدني – الهيئة الصحية: 15 شهيدًا وأكثر من 30 جريحًا من المسعفين جراء العدوان

2026-03-10 21:01
38

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية أنَّ العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على لبنان استهدف بشكل مباشر المراكز الصحية والفرق الإسعافية العاملة في خدمة المدنيين، مؤكدةً أنَّه انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الطواقم الطبية والإنسانية.

وقالت المديرية في بيان، إن مراكز وآليات وفرق الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية تعرّضت منذ بداية العدوان لسلسلة من الاعتداءات المباشرة، أسفرت عن استشهاد 15 مسعفًا وإصابة أكثر من 30 آخرين في أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إنقاذ الجرحى وإغاثة المدنيين.

وأضاف البيان أن آخر هذه الاعتداءات تمثّل في استهداف محيط نقطة إسعافية في بلدة حناويه، ما أدى إلى استشهاد أحد المسعفين وإصابة اثنين آخرين.

واعتبرت المديرية أن هذه الاعتداءات تشكِّل انتهاكًا فاضحًا للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تنص على حماية الطواقم الطبية والإنسانية خلال النزاعات.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات المتكررة التي تستهدف فرق الإنقاذ والإسعاف في أثناء قيامها بواجبها الإنساني، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل على وقف استهداف القطاع الصحي والإسعافي في لبنان، وتأمين الحماية اللازمة للعاملين في المجال الإنساني.

ودعت وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية المهنية وعدم نشر أو تداول أي نعوات أو صور خاصة بالمسعفين الشهداء خارج الأطر الرسمية، والالتزام بما يصدر عن الإعلام المركزي في الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية، حفاظًا على كرامة الشهداء ومشاعر عائلاتهم.

وختمت المديرية بيانها بتوجيه التحية إلى المسعفين الذين استشهدوا في أثناء أداء مهامهم الإنسانية، مؤكدة استمرار الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية في أداء رسالته الإنسانية إلى جانب المواطنين رغم الظروف الصعبة.

الهيئة الصحية الإسلامية الكيان الصهيوني الشهداء
