وفدٌ من "أمل" زار محافظ البقاع.. طليس: الوقوف إلى جانب النازحين أولوية وطنية

2026-03-10 21:08
زار وفد من حركة أمل برئاسة مسؤول البلديات المركزي في الحركة بسام طليس سرايا زحلة، حيث التقى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، لبحث أوضاع النازحين المقيمين في مراكز الإيواء وبلدات قضاء زحلة في ظل الظروف الراهنة.

وضم الوفد، إلى جانب طليس، مسؤول البلديات في البقاع صبحي العريبي، مسؤول المنطقة السابعة حسين الحسيني، رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة فواز الترشيشي، وعددًا من رؤساء البلديات، بينهم رئيس بلدية عين كفر زبد علي الساحلي، رئيس بلدية علي النهري ملحم المكحل، رئيس بلدية رعيت ضاهر قازان، رئيس بلدية دير الغزال ناصيف قعدي، ورئيس بلدية قوسايا حبيب الدبس.

وخلال اللقاء، أكد طليس أن الوقوف إلى جانب العائلات النازحة يشكل أولوية وطنية وإنسانية، معتبرًا أن ذلك يعكس التلاحم الذي يميز النسيج اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان المستمر.

وأشاد طليس بالجهود التي يبذلها المحافظ أبو جودة بالتعاون مع رؤساء البلديات والمخاتير في قضاء زحلة لتأمين مستلزمات النازحين داخل مراكز الإيواء، رغم الإمكانات المحدودة، مشددًا على أهمية العمل لفتح أكبر عدد ممكن من المراكز وزيادة قدرتها الاستيعابية لاستقبال المزيد من العائلات النازحة.

كذلك تطرق إلى أوضاع النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء، مشيراً إلى وجود مسعى قانوني قائم لشمول جميع النازحين بالمساعدات عبر مجلس الجنوب.

من جهته، عرض المحافظ أبو جودة واقع مراكز الإيواء المعتمدة حالياً في قضاء زحلة، إضافة إلى مراكز أخرى محتمل اعتمادها في حال ازدياد وتيرة النزوح، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إستراتيجية استباقية جرى العمل عليها خلال الأشهر الماضية.

بدوره، نقل رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة فواز الترشيشي هواجس البلديات، مستعرضًا الصعوبات التي تواجهها في التعامل مع النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء، مطالباً بإعطاء الاتحاد وبلدياته دوراً أكبر وتوفير المقومات اللازمة لتمكينها من تلبية الحاجات المتزايدة.

