حذّر قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري من عبور السفن المرتبطة بالمعتدين مضيق هرمز، مؤكدًا أن طهران لن تسمح بمرور أي سفينة مرتبطة بدول تشارك في الهجمات ضد إيران.

وقال الأدميرال تنكسيري، إن إيران أعلنت منذ بداية الحرب أنها لن تسمح للسفن المرتبطة بالمعتدين بعبور المضيق، مضيفًا: "سبق أن أعلنا منذ بداية الحرب ونعلنها مجددًا، لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين على إيران عبور مضيق هرمز، وإذا كان لديكم أدنى شك فاقتربوا من المضيق وجرّبوا".

وكان تنكسيري قد أكد في 16 شباط/فبراير الماضي، أن مضيق هرمز يخضع لرقابة استخباراتية إيرانية متواصلة على مدار الساعة، تشمل السطح والجو وما تحت سطح البحر، مشدداً على أن هذا الإشراف يهدف إلى ضمان أمن هذا الممر المائي الحيوي.

وأوضح أن مناورات "الدفاع والهجوم" الخاصة بجزر الخليج الفارسي ستُجرى في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ضمن البرنامج السنوي للقوات البحرية، لافتًا إلى أن هذه الجزر تمثل "حصونًا منيعة"، وأن الدفاع عنها وعن المضيق يشكل مهمة أساسية للقوة البحرية في الحرس الثوري.

وأشار إلى أن التدريبات تركز على تعزيز سرعة الاستجابة العملياتية لوحدات الحرس الثوري في مواجهة أي تهديدات بحرية، مؤكدًا أن إيران تعمل منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 على تأمين المضيق ومنع أي حالة عدم استقرار فيه، مع ضمان عبور الدول غير المتحاربة بشكل آمن.

وأضاف أن وحدات التدخل السريع في بحرية الحرس الثوري تتدرب بشكل دوري على التعامل مع سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك تفتيش السفن المخالفة أو مصادرتها عند الضرورة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن الملاحة في مضيق هرمز والخليج الفارسي والممرات الدولية.

وشدد تنكسيري على الأهمية الإستراتيجية للمضيق، موضحًا أن أكثر من 80 ناقلة نفط وسفينة تجارية تعبره يوميًا، ما يجعله أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية، مؤكداً التزام بحرية الحرس الثوري بضمان أمنه للدول ذات المصالح المشروعة في المنطقة.

الكلمات المفتاحية