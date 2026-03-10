أعلن ذلك قسم العلاقات العامة بالحرس الثوري الإيراني، موضحًا أن الموجة 35 من عملية "الوعد الصادق 4" قد بدأت في ليلة استشهاد أمير المؤمنين وإمام الموحدين علي بن أبي طالب (ع) بإطلاق صواريخ إستراتيجية من طراز فتاح، وعماد، وخيبر، وقادر باتجاه أهداف في "تل أبيب"، و"بيت شيمش"، والقدس المحتلة، وقواعد أميركية إجرامية وبالرمز المبارك يا حيدر الكرار.

وأضاف قسم العلاقات العامة للحرس الثوري، إنّ حالة صفارات الإنذار المتواصلة، والفرار، والبحث عن ملاجئ، والتدافع في المطارات، هي الوضع الراهن في هذه الأيام واللحظات بالنسبة للصهاينة والجنود الإرهابيين الأميركيين، مضيفا: "لن نترككم وشأنكم".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أطلقت القوات المسلحة الإيرانية الموجة 34 من عملية الوعد الصادق (4).

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي: "تم تنفيذ الموجة 34 من عملية "الوعد الصادق 4" ليلة استشهاد مولى الموحدين الإمام علي بن أبي طالب (صلوات الله وسلامه عليه)، وحملت العنوان الرمزي "يا علي بن أبي طالب، (عليه السلام)"، ضد القواعد والمراكز العسكرية والدعم العسكري للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بصواريخ دقيقة ورؤوس حربية يزيد وزنها عن طن".

